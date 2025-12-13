Nga tuyên án tù vắng mặt với các thẩm phán Tòa Hình sự quốc tế

Công tố viên Karim Khan của ICC (Ảnh: Moscow Times).

Nga hôm 12/12 đã tuyên án tù vắng mặt đối với các thẩm phán hàng đầu của ICC cùng với Công tố viên trưởng của cơ quan này, trong một động thái trả đũa sau khi tòa án trên ban hành lệnh bắt Tổng thống Vladimir Putin liên quan đến chiến sự ở Ukraine.

Năm 2023, Công tố viên Karim Khan đã cáo buộc Nga di chuyển trái phép trẻ em từ các vùng lãnh thổ Ukraine do Nga kiểm soát. Khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, như nhiều quốc gia, Nga không công nhận thẩm quyền của ICC và coi bất kỳ tuyên bố nào của ICC là vô hiệu về mặt pháp lý.

Nga thừa nhận việc đưa hàng nghìn trẻ em ra khỏi Ukraine, song khẳng định điều này nhằm bảo vệ trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi do chiến sự.

Sau đó, Moscow sau đó đã mở hồ sơ vụ án đối với ông Khan. Tòa án thành phố Moscow phán quyết rằng “Công tố viên ICC Karim Khan đã truy tố trái pháp luật các công dân Nga tại La Hay” và rằng ICC đã “chỉ đạo các thẩm phán của hội đồng xét xử ban hành những lệnh bắt rõ ràng là trái pháp luật”.

Nga không phải là thành viên của ICC, và không bị cáo nào có mặt tại tòa án Moscow.

Ông Khan, 55 tuổi, bị tuyên án 15 năm tù vắng mặt, trong khi 8 nhân viên ICC khác bị tuyên phạt các mức án tù từ 3,5 đến 15 năm.

Hiện ông Khan đang bị đình chỉ công tác do một cuộc điều tra nội bộ liên quan đến các cáo buộc hành vi sai trái về tình dục, điều mà ông phủ nhận.

Ông Khan cũng đã bị Mỹ trừng phạt liên quan đến các cuộc điều tra của ICC nhằm vào các quan chức Mỹ và Israel. Cả Mỹ lẫn Israel đều không nằm trong số 125 quốc gia thành viên của tòa án này.