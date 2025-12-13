Thủ đoạn của đường dây ma túy 1.500 tỷ đồng vừa bị Bộ Công an triệt phá

Liên quan đến đường dây ma túy xuyên quốc gia vừa được triệt phá, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an, đã thông tin những thủ đoạn vận chuyển, mua bán chất cấm của các đối tượng cầm đầu trong Chuyên án 1025C.

Sẵn sàng bỏ hàng

Theo C04, đường dây ma túy này đã thiết lập quy trình vận chuyển nhiều tầng, nhiều lớp, nhiều công đoạn khác nhau. Mỗi công đoạn đều có sự tham gia, giúp sức của nhiều người, trong đó có cả đối tượng bị cảnh sát truy nã, truy tìm.

Ma túy được chứa trong các kho bí mật ở nước ngoài rồi ngụy trang, vận chuyển bằng ô tô đến khu vực sát biên giới Việt Nam. Từ đây, hàng được đưa qua đường tiểu ngạch, tập kết quanh khu vực các cột mốc quốc gia.

Cảnh sát đột kích kho hàng, bắt các đối tượng, thu giữ ma túy (Ảnh: Bộ Công an).

Khi vào nội địa, các ông trùm chỉ đạo đàn em thuê xe tự lái, nhận hàng vào rạng sáng hoặc đêm muộn, thời điểm ít người qua lại để tránh bị phát hiện. Đi trước mỗi chuyến hàng, xe cảnh giới luôn trong trạng thái sẵn sàng báo động để “cắt đuôi” lực lượng chức năng hoặc bỏ hàng, giữ an toàn.

Cùng lúc đó, chúng thuê 2 kho lớn tại TPHCM để cất giấu, chia nhỏ, tổ chức phân phối xuống các đầu mối tiêu thụ ma túy tại TPHCM và các tỉnh phía Nam.

Sau một tháng điều tra, ngày 10/12, ban chuyên án quyết định triệt phá mắt xích quan trọng trong đường dây tại khu phố Ngãi Thắng, phường Đông Hòa, TPHCM. Tại đây, cảnh sát bắt quả tang 3 đối tượng, thu giữ 93kg ma túy tổng hợp và 10 bánh heroin.

Mũi tấn công thứ hai đã đột kích kho hàng ở đường Phạm Thị Giây (xã Đông Thạnh, TPHCM), bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 43kg ma túy tổng hợp và 300 gói ma túy dạng nước vui.

Súng đạn thu giữ của các đối tượng (Ảnh: Bộ Công an).

Ngay sau đó, 4 tổ công tác ở nước ngoài và 20 tổ ở trong nước với gần 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục Ngoại tuyến, Chi cục Hải quan khu vực 2, Công an TPHCM, Công an các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long và lực lượng chức năng của nước bạn đồng loạt đột nhập, khống chế, bắt giữ các đối tượng khác trong đường dây tội phạm.

Đến nay, ban chuyên án đã bắt giữ 37 người, trong đó có 2 đối tượng nước ngoài; thu giữ 174kg ma túy tổng hợp, 10 bánh heroin, 300 gói ma túy dạng nước vui, nhiều dung dịch, máy móc dùng để điều chế ma túy loại nước vui, 3 khẩu súng, 15 viên đạn, 4 ô tô cùng nhiều tài liệu khác có liên quan.

Kết quả xác minh cho thấy, từ tháng 7 đến tháng 10, đường dây này đã thực hiện các giao dịch với số tiền khoảng 1.500 tỷ đồng qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Con số trên phản ánh quy mô và mức độ hoạt động đặc biệt lớn của đường dây.

Chuyên án được thực hiện công phu

Phát biểu tại lễ khen thưởng, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, cho rằng đây là chuyên án rất công phu, khi các cục nghiệp vụ, công an các địa phương đã phối hợp chặt chẽ với nhau.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Lê Trai).

Thứ trưởng đánh giá các đối tượng ma túy rất tinh vi, xảo quyệt, xuyên quốc gia, sử dụng môi trường không gian mạng, tiền kỹ thuật số để giao dịch, gây ra nhiều khó khăn cho công tác xác minh.

Ngoài ra, những đối tượng trong đường dây vô cùng nguy hiểm, rất nhiều đối tượng bị truy nã đang trốn ở nước ngoài, có vũ khí. Bên cạnh đó, nhiều đối tượng nghiện nặng và sẵn sàng chống trả quyết liệt.

“Với tinh thần, kỹ năng đấu tranh với tội phạm rất bài bản, chúng ta đã khống chế bắt giữ các đối tượng, thu giữ tang vật, phương tiện”, Thượng tướng Long nói và nhận định việc phá vụ án này rất công phu, mặc dù thời gian đấu tranh không nhiều.

Thành ủy, UBND TPHCM, Bộ Tài chính trao thưởng cho Ban chuyên án (Ảnh: Lê Trai).

Thứ trưởng Long cho rằng đây là chuyên án phối hợp đấu tranh xuyên quốc gia. Trong năm qua, quan hệ hợp tác quốc tế đạt rất nhiều thành tựu, giúp ngăn chặn, đấu tranh với loại tội phạm về lừa đảo trên không gian mạng, truy bắt đối tượng truy nã.

“Đây là một trong những chuyên án thể hiện sự phối hợp chặt chẽ đó”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nói.

Thứ trưởng cho rằng song song với việc phá án, các đơn vị tiếp tục tổ chức xác minh để mở rộng truy xét, truy bắt các đối tượng còn lại. Đồng thời, trên tinh thần và kết quả đạt được, các đơn vị khẩn trương điều tra, truy tố, đưa các đối tượng ra xét xử.

Các đơn vị được nhận khen thưởng của Bộ Công an (Ảnh: Lê Trai).

Bên cạnh những thành tích đạt được, Thứ trưởng đánh giá tình hình tội phạm ma túy trong và ngoài nước vẫn diễn biến rất phức tạp. Ông đề nghị C04, công an các địa phương tiếp tục thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản, đấu tranh...

“Trong năm qua, lực lượng công an nhân dân rất tự hào. Ngoài vấn đề an ninh chính trị, trật tự được giữ vững thì tội phạm hình sự năm 2025 giảm trên 20%, đặc biệt là tội phạm cướp, giết người, cướp giật, cưỡng đoạt”, Thứ trưởng Long nói.

Lãnh đạo Bộ Công an cũng biểu dương cho Công an TPHCM khi trước đây người dân TPHCM ra đường không dám đeo vàng, trang sức, nhưng bây giờ, họ đã rất yên tâm.

Bộ Công an, Thành ủy, UBND TPHCM, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai, Bộ Tài Chính đã trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc khám phá chuyên án 1025C.