Tupperware cảnh báo người tiêu dùng thận trọng, lựa chọn cửa hàng chính hãng

Cửa hàng mạo danh lợi dụng uy tín thương hiệu

Sau khi Công ty Tupperware Việt Nam đóng cửa vào cuối năm 2024, trên các trang thương mại điện tử cũng như hội nhóm Tupperware, một loạt các cửa hàng treo biển “official”, tự nhận mình là đại lý chính hãng và bán hàng chính hãng, nhưng không phải tất cả đều đúng.

Có rất nhiều cửa hàng nhập không chính hãng, không rõ nguồn gốc, không hóa đơn,… vào và bán rẻ rồi tự quảng cáo là hàng chính hãng để lừa dối người tiêu dùng.

Hàng loạt cửa hàng Tupperware “official” xuất hiện ngày càng nhiều trên các hội nhóm và trang thương mại điện tử mạo danh bán hàng trôi nổi không rõ xuất xứ (Ảnh: Tupperware Việt Nam).

Sự nhập nhằng này khiến người mua rất khó phân biệt. Khi người dùng nhận ra sự khác thường như sản phẩm thiếu tem phụ, chất liệu nhựa kém, hoặc không có chứng từ bảo hành thì đã quá muộn.

Không ít trường hợp người mua không thể đổi trả hay khiếu nại vì cửa hàng không thuộc hệ thống chính thức, dẫn đến thiệt hại cả về tài chính lẫn an toàn sử dụng.

Trong bối cảnh thị trường thật - giả lẫn lộn này, kể từ ngày 15/6, Party IP Holdings LLC - chủ sở hữu mới thương hiệu Tupperware trên toàn thế giới đã chỉ định Công ty TNHH Đối Tác Nhãn Hiệu là đơn vị nhập khẩu và phân phối chính hãng các sản phẩm gia dụng cao cấp Tupperware duy nhất tại Việt Nam.

Công ty Đối Tác Nhãn Hiệu đang xây dựng hệ thống đại lý ủy quyền chính hãng chuẩn hóa dưới tên gọi Home No1 x Tupperware được triển khai trên toàn quốc, nhằm mang các sản phẩm Tupperware chính hãng trở lại thị trường. Tất cả cửa hàng cũ đều không còn được phép dùng danh xưng “Tupperware chính hãng” trừ khi được tái phê duyệt trong hệ thống mới.

Hệ thống đại lý ủy quyền chính hãng chuẩn hóa mang tên Home No1 x Tupperware được thành lập nhằm giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận biết điểm bán hợp pháp.

Đây là mạng lưới duy nhất được cấp quyền bán hàng chính hãng, cung cấp hóa đơn hợp lệ, bảo hành chuẩn quốc tế và dịch vụ hậu mãi đúng quy định của Tupperware trên toàn cầu.

Tuy nhiên, trong giai đoạn quá độ, sự tồn tại song song của cửa hàng cũ và hệ thống ủy quyền mới tiếp tục gây ra nhầm lẫn. Vì vậy, người mua cần tìm hiểu thêm thông tin và tiêu chuẩn rõ ràng để phân biệt một cửa hàng được ủy quyền hay chỉ là điểm bán tự phát.

Phân biệt cửa hàng chính hãng

Hiện tại sản phẩm Tupperware chính hãng chỉ được phân phối tại hệ thống đại lý uỷ quyền có nhận diện Home No1 x Tupperware chuẩn hoá.

Logo chính hãng duy nhất của Tupperware (Ảnh: Tupperware Việt Nam).

Trước tiên, mọi cửa hàng chính hãng đều mang nhận diện “Home No1 x Tupperware”. Đây là tên gọi duy nhất cho toàn bộ hệ thống đại lý ủy quyền hiện nay.

Biển hiệu sử dụng màu sắc, phông chữ và bố cục đồng nhất trên toàn quốc, một điểm rất dễ nhận diện bằng mắt thường. Cửa hàng không mang nhận diện này, đều không thuộc hệ thống được cấp phép.

Công ty TNHH Đối Tác Nhãn Hiệu phân phối qua hệ thống cửa hàng đại lý ủy quyền chính hãng (Ảnh: Tupperware Việt Nam).

Tại hệ thống đại lý ủy quyền, mọi sản phẩm đều có tem phụ tiếng Việt ghi rõ đơn vị nhập khẩu là Công ty TNHH Đối Tác Nhãn Hiệu, kèm thông tin bảo hành. Người tiêu dùng có thể yêu cầu hóa đơn VAT hoặc giấy xác nhận bảo hành.

Sản phẩm Tupperware chính hãng tại Việt Nam hiện có hai dạng bao bì được chấp nhận, gồm bao bì thiết kế mới dành riêng cho thị trường Việt Nam và bao bì quốc tế có dán tem phụ Home No1 x Tupperware.

Ba dấu hiệu nhận diện sản phẩm chính hãng (Ảnh: Tupperware Việt Nam).

Các cửa hàng cũ thường bán hàng không có tem phụ, bao bì lẫn lộn hoặc in sai thông tin. Nếu quan sát kỹ, người tiêu dùng có thể phát hiện sự khác biệtgiữa hàng chính hãng và hàng từ nguồn không chính thống.

Danh sách cửa hàng chính hãng cũng được công bố công khai trên website Tupperwarevietnam.vn, giúp người dùng kiểm tra minh bạch địa chỉ, hình ảnh mặt bằng, mã đại lý và các thông tin xác thực khác.

Tupperware chính hãng - Chất lượng chuẩn mực, đồng hành dài lâu

Khi mua đúng cửa hàng chính hãng, người tiêu dùng được đảm bảo đầy đủ quyền lợi: bảo hành rõ ràng, phụ kiện thay thế chính hãng và hỗ trợ trong suốt quá trình sử dụng. Hệ thống đại lý ủy quyền chính hãng còn là nơi duy nhất khách hàng có thể mua được International Retail Range - dòng sản phẩm quốc tế mới do chính Tupperware Brand phát triển và ra mắt.

Tupperware cung cấp đa dạng sản phẩm gia dụng chất lượng ca (Ảnh: Tupperware Việt Nam).

Lần đầu tiên, một dòng sản phẩm cao cấp của Tupperware được mở bán tại Việt Nam cùng thời điểm với các thị trường lớn trên thế giới. Điều này thể hiện sự ưu tiên của Tupperware dành cho người tiêu dùng Việt.

Đồng thời, các mã sản phẩm chuyên biệt được thiết kế riêng cho nhu cầu gia đình Việt cũng chỉ có mặt tại hệ thống chính hãng, khẳng định cam kết đầu tư lâu dài của Tupperware đối với thị trường Việt Nam.

Để kiểm tra cửa hàng chính hãng và cập nhật danh sách đại lý ủy quyền mới nhất, khách hàng truy cập: https://tupperwarevietnam.vn/ hoặc Fanpage https://www.facebook.com/tupperwarevietnamofficial