Vụ đẩy Đại úy CSGT vào đầu xe tải: Nghi phạm xin bỏ qua lỗi nhưng bất thành

Liên quan vụ người vi phạm đẩy Đại úy CSGT vào đầu xe tải, ngày 12/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Đặng Từ Thịnh (48 tuổi, ở xã Phượng Dực, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Theo Công an Hà Nội, lúc 13h35 ngày 11/12, Đội CSGT đường bộ số 8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội, làm nhiệm vụ tại tỉnh lộ 429 (xã Phượng Dực) phát hiện Thịnh điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, nghi vấn xe sử dụng biển kiểm soát giả.

Đặng Từ Thịnh (Ảnh: Công an Hà Nội).

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Quá trình đưa xe vào chốt làm việc, đối tượng xin cán bộ tổ công tác bỏ qua lỗi vi phạm nhưng cảnh sát không đồng ý.

Lúc này, trên đường có một ô tô tải đi đến, Thịnh bất ngờ ôm Đại úy Nguyễn Duy Điệp, đẩy ngã cán bộ này vào đầu xe tải. May mắn, Đại úy Điệp đã kịp thời tránh được ô tô lao vào, sau đó lập tức truy đuổi, bắt giữ đối tượng và bàn giao cho Công an xã Phượng Dực.