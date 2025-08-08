Kịp thời chặn một vụ lừa đảo nhờ phát hiện nỗi lo bất thường của cụ bà

Sáng 8/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 450 triệu đồng vừa được ngăn chặn kịp thời nhờ tinh thần cảnh giác của nhân viên ngân hàng và sự vào cuộc nhanh chóng của an ninh mạng.

Cán bộ ngân hàng và công an kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo với số tiền 450 triệu đồng (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Trước đó, nhân viên ngân hàng Vietinbank Phú Thọ phát hiện bà L.T.H. (trú tại phường Việt Trì, Phú Thọ) đến giao dịch với biểu hiện tâm lý sợ hãi, lo lắng khi đề nghị nộp 450 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng.

Nữ nhân viên ngân hàng lập tức liên hệ với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Phú Thọ để phối hợp xác minh.

Qua làm việc xác định bà H. bị một nhóm đối tượng giả danh cán bộ công an gọi điện đe dọa bà liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền, phải chuyển tiền để “phong tỏa tài sản”, nếu không sẽ bị bắt.

Quá hoảng sợ, bà H. đi rút toàn bộ tiền tiết kiệm để làm theo hướng dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Với sự vào cuộc kịp thời của lực lượng chức năng, vụ việc được ngăn chặn trước khi giao dịch chuyển tiền hoàn tất. Ngân hàng đã phong tỏa tài khoản liên quan để tránh bị các đối tượng chiếm đoạt.

Công an cảnh báo bà H. tuyệt đối không làm theo yêu cầu từ các số điện thoại lạ, đặc biệt các cuộc gọi tự xưng cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án…

Người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động tìm hiểu, nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần bình tĩnh và báo ngay cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời, theo khuyến cáo của công an.