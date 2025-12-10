Đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ đặc biệt cho bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Chiều 10/12, TAND TPHCM tiếp tục xét xử vắng mặt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC) liên quan đến sai phạm tại 131 gói thầu mua sắm thiết bị của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM.

Mở đầu buổi làm việc, đại diện Viện KSND TPHCM nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo. Theo đại diện VKS, trong vụ án này, bà Nhàn là chủ mưu nên phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ thiệt hại.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (Ảnh: Xuân Duy).

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (cấp dưới của bà Nga) là người phụ trách mảng giáo dục nên phải chịu trách nhiệm đối với 134 gói thầu với vai trò đồng phạm giúp sức cho bà Nhàn.

Các bị cáo từng là cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM bị cáo buộc có nhiều sai phạm, tạo điều kiện cho AIC trúng thầu, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 142 tỷ đồng. Trong đó, ông Lê Hồng Sơn (cựu Giám đốc Sở) phải chịu trách nhiệm hình sự với toàn bộ thiệt hại này.

Bà Nhàn và bà Nga bị xác định có nhân thân xấu, phạm tội có tổ chức. Hành vi của các bị cáo được đánh giá là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, cần xử lý nghiêm nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

Đại diện VKS đề nghị HĐXX ghi nhận việc bà Nhàn, ông Sơn, ông Nam và một số bị cáo khác có nhiều đóng góp cho xã hội, từng được tặng bằng khen, giấy khen.

Ngoài ra, bà Nhàn đã nộp lại 66 tỷ đồng, ông Sơn nộp 1 tỷ đồng và ông Nam nộp 300 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Gia đình bà Nhàn cũng có đơn xin khắc phục toàn bộ thiệt hại, theo VKS đây được xem xét là tình tiết giảm nhẹ đặc biệt.

Từ những phân tích trên, đại diện Viện KSND TPHCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn mức án 8-9 năm tù, Hoàng Thị Thúy Nga 7-8 năm tù, Lê Hồng Sơn 3 năm tù cho hưởng án treo về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Những bị cáo còn lại trong vụ án bị đề nghị mức án từ 2 năm tù treo đến 7 năm tù giam.

Bị cáo Lê Hồng Sơn bị đề nghị mức án 3 năm tù (Ảnh: Xuân Duy).

Phiên tòa bắt đầu phần tranh luận.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2012-2017, để thực hiện các gói thầu tại TPHCM, Nguyễn Thị Thanh Nhàn ủy quyền cho Hoàng Thị Thúy Nga phụ trách mảng giáo dục và Trần Đăng Tấn phụ trách mảng y tế. Họ đã sử dụng pháp nhân của nhiều công ty trong hệ sinh thái AIC làm “quân xanh”, thông đồng với các đơn vị thẩm định giá, tư vấn và đại diện chủ đầu tư nhằm hợp thức hóa việc AIC trúng thầu.

Hồ sơ dự thầu của “quân xanh” do bộ phận AIC tại Hà Nội chuẩn bị, cố ý để thiếu tiêu chí hoặc bỏ giá cao để bị loại. Trong khi đó, báo cáo tài chính của AIC được chỉnh sửa, nâng khống các chỉ tiêu bắt buộc nhằm hợp thức hóa việc trúng thầu.

Bằng thủ đoạn này, AIC đã trúng 230 gói thầu tại TPHCM. Các gói thầu trên thuộc lĩnh vực giáo dục (134 gói), y tế (94 gói) và môi trường (2 gói). Trong đó, 171 gói thầu (131 gói giáo dục và 40 gói y tế) gây thiệt hại hơn 145 tỷ đồng.

Để giúp AIC trúng 134 gói thầu trong lĩnh vực giáo dục, cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM Lê Hồng Sơn, cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM Lê Hoài Nam, cựu Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM Lê Phương Nga và một số cấp dưới bị cáo buộc không thực hiện đúng quy định của Luật Đấu thầu, tạo điều kiện cho AIC trúng thầu, gây thiệt hại hơn 142 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định Lê Hồng Sơn đã có hành vi can thiệp trái quy định, giúp AIC trúng 134 gói thầu. Trong đó, 131 gói thầu gây thiệt hại 142,6 tỷ đồng.