Xôn xao thông tin trưởng đoàn đàm phán Ukraine bí mật gặp lãnh đạo FBI

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine Rustem Umerov (Ảnh: RBC).

Washington Post dẫn các nguồn thạo tin ngày 12/12 cho hay, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia đồng thời là trưởng đoàn đàm phán hòa bình Ukraine Rustem Umerov đã tổ chức các cuộc gặp bí mật với Giám đốc FBI Kash Patel và Phó giám đốc Dan Bongino trong chuyến thăm Mỹ nhằm thảo luận về kế hoạch hòa bình. Các cuộc gặp này được cho là đã làm dấy lên lo ngại trong giới chức phương Tây.

Theo nguồn tin, ông Umerov và những đại diện khác của Ukraine có thể đã tiếp cận các lãnh đạo FBI với hy vọng đạt được sự ân xá trước các cáo buộc tham nhũng có thể xảy ra.

Có những lo ngại rằng Washington có thể sử dụng kênh liên lạc này để gây sức ép buộc chính phủ Ukraine chấp nhận một kế hoạch hòa bình của Mỹ, trong đó bao gồm những nhượng bộ đáng kể từ phía Ukraine.

Đại sứ Ukraine tại Mỹ Olha Stefanishyna xác nhận với Washington Post rằng ông Umerov đã gặp ban lãnh đạo FBI. Tuy nhiên, bà cho biết 2 bên chỉ thảo luận các vấn đề an ninh quốc gia và nội dung không thể công bố.

Một đại diện của FBI cho biết các cuộc gặp tập trung vào những lợi ích chung về thực thi pháp luật và an ninh của 2 nước. Các vấn đề tham nhũng tại Ukraine có được đề cập, nhưng không phải là chủ đề chính.

Người này nói thêm, mọi đồn đoán rằng các cuộc gặp này không phù hợp đều là “hoàn toàn vô nghĩa”.

Một đại diện Nhà Trắng nhấn mạnh, “các quan chức Mỹ thường xuyên trao đổi với các nhà lãnh đạo thế giới về những vấn đề an ninh quốc gia có lợi ích chung”.

Người này nói thêm, nhóm an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang “trao đổi với cả phía Nga và Ukraine nhằm tạo điều kiện cho một thỏa thuận chấm dứt xung đột” và rằng những người bày tỏ lo ngại về các cuộc gặp với FBI “không nắm được các cuộc đối thoại ngoại giao này và không hề biết họ đang nói gì”.

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine Rustem Umerov đã nhiều lần tới Miami để đàm phán với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Trump là Jared Kushner.

Kết quả của các cuộc đàm phán này là kế hoạch hòa bình của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine đã được chỉnh sửa. Kế hoạch hiện chỉ còn 20 điểm, thay vì 28 điểm như ban đầu. Nội dung của bản kế hoạch hòa bình cập nhật hiện vẫn chưa được công bố.

Tháng trước có thông tin nói rằng ông Umerov đã không quay về nước sau một chuyến công tác nước ngoài để tránh một cuộc điều tra tham nhũng liên quan đến doanh nhân Timur Mindich, cộng sự lâu năm của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Kiev sau đó đã lên tiếng bác bỏ.