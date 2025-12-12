Khởi tố vụ xe chở chú rể cô dâu gặp nạn trên cao tốc

Ngày 12/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, xảy ra tại km71+200, tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Đà Nẵng, đoạn qua xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng.

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào lúc 4h12 ngày 9/12 làm 4 người tử vong, nhiều người bị thương, 2 phương tiện hư hỏng nặng, ảnh hưởng đến trật tự an toàn và gây ám ảnh cho người tham gia giao thông trên tuyến cao tốc trọng điểm này.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Bình An).

Quá trình điều tra, công an xác định ô tô khách 16 chỗ mang biển kiểm soát 29B-081.xx lưu thông trên cao tốc Quảng Ngãi - Đà Nẵng theo hướng Nam - Bắc, đã không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện đi cùng chiều phía trước.

Hậu quả, ô tô khách tông mạnh vào phía sau ô tô tải đầu kéo mang biển kiểm soát 15C-360.xx, kéo theo sơ mi rơ-moóc mang biển kiểm soát 15R-149.xx, dẫn đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Như tin đã đưa, khoảng 4h12 ngày 9/12, tại km71+200 tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô khách và xe đầu kéo.

Hậu quả vụ tai nạn làm 4 người tử vong, 9 người bị thương, phần đầu ô tô khách bị biến dạng.