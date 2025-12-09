Bộ Công an cảnh báo "dân chơi" chim cảnh

Ngày 9/12, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an) thông tin về kết quả đấu tranh với tình trạng nuôi, nhốt, mua bán trái phép động vật hoang dã.

Theo Cục C05, tại nhiều tỉnh, thành phía Nam, tình trạng nuôi, nhốt và mua bán trái phép chim hoang dã đang diễn biến phức tạp, núp bóng dưới hình thức “cơ sở nuôi chim cảnh” hoặc cấp “giấy xác nhận nguồn gốc” không đúng thẩm quyền.

Thực trạng này không chỉ xâm hại đa dạng sinh học, làm cạn kiệt nguồn chim rừng, mà còn đe dọa cân bằng sinh thái, gây bức xúc trong dư luận.

Do đó, ngày 9/12, Cục C05 phối hợp Cục Lâm nghiệp - kiểm lâm, Chi Cục kiểm lâm Vùng III, Công an tỉnh Vĩnh Long, Công an xã Tân Phú và Hạt Kiểm lâm khu vực IV kiểm tra cơ sở nuôi chim yến phụng do ông Dương Hiếu Tâm làm chủ.

Tổ công tác liên ngành đã phát hiện ông Tâm nuôi nhốt 1.900 cá thể chim yến phụng.

Cơ sở mua bán chim có vi phạm (Ảnh: Cục C05).

Để hợp thức hóa nguồn gốc nhằm mua bán, ông Tâm đã làm đơn xin xác nhận để chính quyền địa phương xác nhận dù không đúng thẩm quyền, sau đó chứng thực bản sao rồi đưa cho các tiệm chim cảnh.

Trước đó, ngày 8/12, các lực lượng chức năng cũng phát hiện ông Nguyễn Nho Phong (ở phường Vườn Lài, TPHCM) nuôi nhốt trái phép 16 loài chim hoang dã, với 341 cá thể.

Trong đó, có 9 cá thể nghi thuộc Phụ lục II Cites (7 chích chòe lửa và 2 họa mi).

Cũng trong ngày 8/12, tại tiệm Chim cảnh Tin Tin (325 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, TPHCM) do ông Lê Tin làm chủ, lực lượng chức năng cũng kiểm tra và phát hiện 213 cá thể chim hoang dã, trong đó có 10 cá thể nghi thuộc Phụ lục II Cites.

Theo Cục C05, các loài chim hoang dã là nguồn gen quý, đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát sâu bệnh, bảo vệ mùa màng và duy trì cân bằng sinh thái. Việc khai thác vô tội vạ có thể khiến nhiều loài biến mất ngay trong chính môi trường sống của chúng.

Nhà chức trách khẳng định, công tác đấu tranh xử lý vi phạm là cần thiết, nhưng nhiệm vụ tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân mới là giải pháp cốt lõi và lâu dài.

"Nhiều người dân vẫn còn hiểu lầm rằng “chim cảnh bắt ngoài tự nhiên thì không sao”, hoặc “mua vài con chim nhỏ không ảnh hưởng gì”. Nhưng, quy định pháp luật cấm mọi hành vi săn bắt, nuôi, nhốt, vận chuyển, mua bán trái phép động vật hoang dã. Nếu vi phạm có thể bị xử phạt hành chính lên tới 2 tỷ đồng hoặc xử lý hình sự lên tới 15 năm tù", Cục C05 nhấn mạnh.