Khống chế đối tượng dùng kéo đâm vào mặt Đại úy công an

Ngày 12/12, Công an tỉnh Gia Lai đã thăm hỏi, động viên Đại úy Dương Cao Nguyên, cán bộ Công an phường Diên Hồng, người bị thương trong lúc làm nhiệm vụ.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 6h cùng ngày, khi Công an phường Diên Hồng nhận được tin báo về một đối tượng có biểu hiện "ngáo đá" tại khu vực cổng Trung tâm thương mại Pleiku.

Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai thăm hỏi, động viên Đại úy Dương Cao Nguyên (giữa) bị thương khi làm nhiệm vụ (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Ngay lập tức, một tổ công tác gồm Trung tá Vũ Quang Huy và Đại úy Dương Cao Nguyên đã được cử đến hiện trường để xác minh và xử lý.

Trong quá trình phối hợp với người dân để khống chế, Đại úy Nguyên đã bất ngờ bị đối tượng dùng kéo đâm vào vùng mặt, gây thương tích. Ngay sau đó, lực lượng công an đã nhanh chóng khống chế nghi phạm, đưa về trụ sở làm việc.

Đối tượng Đặng Hoàng Quý tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Qua xác minh ban đầu, đối tượng gây án được xác định là Đặng Hoàng Quý (38 tuổi, trú tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Cùng ngày, Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, đã đến Công an phường Diên Hồng để thăm hỏi, động viên Đại úy Nguyên, mong anh sớm bình phục để trở lại công tác.