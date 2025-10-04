Đào Minh Quân và vụ đặt bom sân bay Tân Sơn Nhất, đốt bãi xe của CSGT

Mới đây, VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố Đào Minh Quân (73 tuổi, quê TPHCM, sinh sống tại Mỹ) trong vụ án Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ngoài Quân, có Phạm Anh Đào (tức Phạm Lisa 46 tuổi, quê TPHCM) và 3 người khác cũng bị truy tố.

Cả 5 bị can này đều đang bỏ trốn và bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an truy nã.

Trong 5 bị can, Đào Minh Quân là cái tên không còn xa lạ, khi đây là đối tượng cầm đầu trong nhiều vụ án khủng bố xảy ra tại Việt Nam.

Đốt bãi xe vi phạm của CSGT

Năm 2018, Bộ Công an thông tin chính thức về tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời", mà trong đó, Quân có vai trò là “Thủ tướng”. Từ tháng 8/2017, Bộ Công an đã khởi tố và truy nã Quân về tội Khủng bố chống chính quyền nhân dân.

Tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" từng khiến dư luận rúng động khi thực hiện hàng loạt những vụ khủng bố như đặt bom xăng ở sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), phóng hỏa thiêu rụi kho chứa xe vi phạm của CSGT Biên Hòa, ném bom xăng vào trụ sở Công an phường 12 (cũ, quận Tân Bình, TPHCM).

Theo cáo buộc của cơ quan tố tụng, Đào Minh Quân là đối tượng cầm đầu tổ chức trên, cùng Phạm Anh Đào lôi kéo nhiều người thành lập các "nhóm hành động" để thực hiện các vụ khủng bố với chủ trương "giết sạch, đốt sạch, phá sạch".

Hiện trường vụ đốt bãi xe của CSGT Biên Hòa (Ảnh: N.D.).

Cuối tháng 3/2017, Phạm Lisa đã chỉ đạo tập hợp nhiều người tại Việt Nam để hoạt động khủng bố. Ít nhất 15 đối tượng đã bị kết án trong vụ án này, trong đó có Đặng Hoàng Thiện (SN 1993), Nguyễn Đức Sinh (SN 1985, quê Quảng Ngãi).

Ngày 4/4/2017, Sinh cùng một đối tượng khác khảo sát đường ra vào kho tạm giữ xe vi phạm giao thông của Công an TP Biên Hòa trên quốc lộ 1, phường Tam Hoà (cũ).

Ngày hôm sau, từ chỉ đạo của Phạm Lisa Thiện hẹn Sinh tại Ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh, TPHCM) bàn bạc, thống nhất cách gây án và tập trung về "căn cứ" tại tỉnh Bình Thuận. Sau đó, Sinh chế bom gas, vẽ sơ đồ hiện trường kho xe để cả nhóm nắm bắt tình hình đồng thời giao nhiệm vụ cho từng người.

Chúng mua 15 lít xăng, chia làm nhiều can nhỏ, hai chùm bom gas và chờ đợi.

Rạng sáng 8/4, cả bọn mang bom gas, xăng tiếp cận kho giữ xe số 1 và giao nhiệm vụ cho hai người khác đứng ở quốc Lộ 1A, gần ngã tư Amata để cảnh giới. Thiện, Sinh đi xe máy qua cổng kho xe thấy ngoài cổng còn có hai lớp cửa sắt, không thể ném bom gas qua, nên chuyển sang "tấn công" bên hông.

Chúng châm lửa vào giẻ, ném các bom gas, xăng vào kho từ hẻm 750 quốc lộ 1A. Lửa bùng phát, lan nhanh vào trong kho. Bảo vệ tại đây cố gắng dùng bình cứu hỏa chữa cháy nhưng bất thành. Lửa bao trùm và thiêu rụi toàn bộ 320 xe, thiệt hại gần 1,3 tỷ đồng.

Đặt bom tại sân bay Tân Sơn Nhất

Đến khoảng giữa tháng 4/2017, theo chỉ đạo của Phạm Lisa Thiện cùng đồng phạm nghiên cứu mua vật liệu chế tạo bom xăng, kích nổ bằng điều khiển từ xa với mục đích gây cháy nổ sân bay Tân Sơn Nhất vào dịp lễ 30/4. Thiện được Phạm Lisa chuyển cho gần 12 triệu đồng thông qua tài khoản của bạn gái và đồng phạm để mua nguyên liệu.

Phạm Lisa cũng cử Ngô Thụy Tường Vy, Trương Tấn Phát, Nguyễn Thị Chung cùng tham gia.

Theo kế hoạch, Thiện sẽ chuẩn bị 2 quả bom xăng được ngụy trang trong hai thùng carton cho nổ trong sân bay vào tối 22/4. Trong đó, Thiện đặt một quả ở tầng 3 nhà giữ xe, quả còn lại Vy sẽ đặt tại cột số 9 ga quốc tế.

18h ngày 22/4/2017, Thiện chở 2 thùng carton đến công viên Hoàng Văn Thụ (TPHCM) giao cho Vy và Phát 1 thùng. Thiện cũng hướng dẫn cho đồng phạm cách kích nổ. Tuy nhiên, sợ sự việc gây hậu quả nghiêm trọng, Phát tháo pin ra khỏi máy điều khiển từ xa để không kích nổ bom xăng.

Bị cáo Thiện (đeo kính) người trực tiếp ra lệnh cho bị cáo Vy kích nổ quả bom tại sân bay Tân Sơn Nhất (ảnh: CTV).

Sau khi gửi xe, Vy đi trước, Phát bê thùng bom xăng đặt vào xe đẩy đi theo sau đặt tại cột số 9 sảnh chờ nhà ga quốc tế. Vy đi vào nhà vệ sinh thay đồ nhằm tránh sự phát hiện của an ninh.

Hơn một giờ sau, hành khách ngồi ở nhà ga quốc tế phát hiện thùng carton có dấu hiệu bất thường nên đã báo an ninh hàng không đưa đi xử lý.

Phát gọi điện thoại cho Thiện thông báo quả bom này không nổ. Sau đó, Thiện mang quả bom xăng còn lại vào tầng 3 nhà gửi xe rồi đi xuống tầng trệt kích hoạt nhưng do khoảng cách xa không truyền được tín hiệu nên bom xăng không nổ.

Sau đó, Thiện mang quả bom này lên cổng ga số 9 giao cho Phát và Vy. Do Phát sợ nên giao cho Vy kích nổ. Quả bom xăng phát nổ làm hành khách xung quanh hoảng sợ bỏ chạy. An ninh sân bay sau đó phong tỏa hiện trường ngăn chặn hậu quả.

Kế hoạch khủng bố hàng loạt địa điểm

Theo cáo buộc, Ngoài vụ đốt kho xe và đặt bom xăng tại sân bay Tân Sân Nhất, băng nhóm này còn thực hiện nhiều vụ khủng bố khác nhưng đều bị lực lượng chức năng ngăn chặn kịp thời.

Cụ thể, cuối năm 2016, Sinh và đồng bọn lên kế hoạch khủng bố vào Tết Nguyên đán 2017 và lễ kỷ niệm 30/4/2017, Sinh và Lê Hùng Cường đi Campuchia mua 1 khẩu súng K59 và 9 viên đạn đem về Việt Nam.

Tuy nhiên, tháng 1/2017, Sinh đánh bạc và xô xát với 1 số đối tượng ở Hóc Môn nên bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ cùng với khẩu súng trong người. Lợi dụng sơ hở, Sinh đã trốn sang Lào.

Tháng 3/2017, theo chỉ đạo của Phạm Lisa Sinh quay về Việt Nam để chuẩn bị hoạt động khủng bố thì bị bắt.

Đối tượng Phạm Lisa (Ảnh: CAND).

Với thủ đoạn tương tự, Bùi Tân Thành và Hùng Văn Vương cùng với một số đối tượng chế tạo 1 quả bom xăng đặt tại 1 quán cà phê trước cửa siêu thị BigC trên đường Trường Chinh, Quận Tân Phú nhưng đã bị lực lượng chức năng ngăn chặn kịp thời.

Ngoài ra, nhóm của Thành và Vương cũng tổ chức biểu tình tại nhà thờ Đức Bà. Theo chỉ đạo của Phạm Lisa Trần Quốc Lượng đã chế tạo súng bút dùng cho kế hoạch khủng bố. Tháng 3/2017, Lượng chế tạo và bán 2 súng bút cho 1 người ở Quảng Ninh thì bị bắt.

Các đối tượng Đoàn Văn Thế, Trần Văn No, Lê Thanh Hải đã tham gia các nhóm khủng bố và lên kế hoạch khủng bố nhà máy giấy Lee & Man ở tỉnh Hậu Giang, sân bay Tân Sơn Nhất, hệ thống siêu thị BigC tại TPHCM, khủng bố nhà chủ tịch phường An Phú Đông, quận 12 (cũ)…

Cuối tháng 12/2017, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử 15 bị cáo trong tổ chức khủng bố nêu trên, mức án được đưa ra là từ 4 đến 16 năm tù. Tuy nhiên, 2 đối tượng cầm đầu là Phạm Lisa và Đào Minh Quân đã bỏ trốn.