Bắt ông trùm đường dây ma túy trốn truy nã hơn 20 năm

Ngày 3/1, Công an tỉnh Nghệ An cho hay, các đơn vị chức năng đã phá chuyên án mang bí số 624X bắt thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Thò Chá Xìa (SN 1972, trú tại xã Tri Lễ, tỉnh Nghệ An).

Theo tài liệu điều tra, Thò Chá Xìa cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia. Năm 2004, Công an tỉnh Nghệ An triệt phá đường dây mua bán 60kg ma túy do Xìa cầm đầu, bắt giữ một số đối tượng liên quan.

Thò Chá Xìa bị công an bắt giữ sau hơn 20 năm trốn truy nã (Ảnh: Tuyết Hưng).

Sau khi đàn em bị bắt, ông trùm Thò Chá Xìa nhanh chân trốn khỏi địa phương.

Ngày 17/5/2004, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã đối với Thò Chá Xìa.

Thò Chá Xìa chạy sang Lào, thay tên, đổi họ, dựng vỏ bọc mới, liên tục di chuyển nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Ngày 31/12/2025, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an xã Thông Thụ (Công an tỉnh Nghệ An) phối hợp lực lượng chức năng nước bạn Lào bắt giữ thành công Thò Chá Xìa khi người đàn ông này đang lẩn trốn tại huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Công an Nghệ An đã di lý Thò Chá Xìa về Việt Nam để phục hồi điều tra.