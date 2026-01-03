Người đàn ông bị khởi tố vì chặt phá rừng lấy đất trồng keo, gieo lúa

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Triệu Công Lý (56 tuổi, trú tại xóm Nà Đoỏng, xã Minh Khai thuộc tỉnh này) về tội Hủy hoại rừng.

Triệu Công Lý tại trụ sở công an (Ảnh: Công an Cao Bằng).

Theo kết quả điều tra, vào cuối tháng 10/2024, Triệu Công Lý mang theo cưa máy và dao vào khu vực rừng tại xóm Nà Đoỏng để chặt phá rừng lấy đất trồng keo và gieo lúa nương, gây thiệt hại diện tích khoảng 0,84ha.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can Triệu Công Lý theo khoản 1, Điều 243 Bộ luật Hình sự.