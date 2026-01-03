Nam thanh niên nửa đêm báo cháy giả để trêu lực lượng chức năng

Theo nhà chức trách, khoảng 23h10 ngày 29/12/2025, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Cao Bằng nhận được tin báo cháy về việc xảy ra cháy tại xóm Hợp Thành, xã Bế Văn Đàn, tỉnh Cao Bằng.

Ngay khi nhận được tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực II đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện đến ngay hiện trường để xử lý. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến hiện trường thì không thấy xuất hiện bất cứ dấu hiệu nào của vụ cháy.

Qua kiểm tra, xác minh từ người dân thì trên địa bàn không xảy ra vụ cháy như tin báo.

Qua công tác nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã xác định được nam thanh niên M.T.K. (18 tuổi, trú tại xóm Lũng Phiệt, Xã Bế Văn Đàn, tỉnh Cao Bằng) là người báo cháy giả, mục đích để trêu lực lượng chức năng.

Đối tượng M.T.K. tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Cao Bằng).

Sau đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với M.T.K. về hành vi cố ý báo cháy giả hoặc cố ý báo tình huống cứu nạn, cứu hộ giả số tiền 6,2 triệu đồng.

Công an tỉnh Cao Bằng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm, chỉ cung cấp thông tin đúng, có thật, tuyệt đối không bịa đặt, tung tin giả gây xôn xao dư luận và làm mất an ninh trật tự tại địa phương.

Đồng thời người dân cần phối hợp chặt chẽ với gia đình để tuyên truyền, giáo dục, đặc biệt là đối với trẻ vị thành niên, qua đó nâng cao nhận thức và chấp hành các quy định của pháp luật.

Công an Cao Bằng nhấn mạnh, mọi hành vi cố ý báo cháy giả hoặc cố ý báo tình huống cứu nạn, cứu hộ giả không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.