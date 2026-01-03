Lật tẩy bí mật phía sau vỏ bọc sản xuất phân bón

Ngày 3/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang đấu tranh, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan đến đường dây sản xuất, mua bán trái phép pháo nổ, tiền chất sản xuất pháo nổ trong chuyên án lớn nhất từ trước tới nay tại địa phương này.

Từ ngày 22 đến 28/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp các đơn vị triển khai nhiều tổ công tác đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp 13 đối tượng về hành vi sản xuất, buôn bán pháo nổ.

Cơ quan chức năng lấy lời khai của Nguyễn Phú Đại (Ảnh: Văn Hậu).

Cơ quan chức năng thu giữ hơn 3 tấn thuốc pháo, pháo thành phẩm và tiền chất chế tạo pháo cùng nhiều tang vật liên quan.

Bước đầu công an xác định, đường dây nêu trên do Nguyễn Phú Đại (SN 1996, trú tại xã Thường Tín, thành phố Hà Nội) cầm đầu.

Đại cung cấp, phân phối thuốc pháo (thuốc phóng, nhân quả pháo) và tiền chất, nguyên liệu như hạt tạo màu, lưu huỳnh, KClO4... để phục vụ việc sản xuất, chế tạo pháo nổ cho nhiều đối tượng trên cả nước.

Ba tấn thuốc pháo cùng pháo thành phẩm và tiền chất chế tạo pháo bị công an thu giữ (Ảnh: Văn Hậu).

Để qua mắt cơ quan chức năng, quá trình nhập tiền chất, Nguyễn Phú Đại đều đăng ký vào mục đích sản xuất phân bón. Số tiền chất này được Đại đăng tải trên mạng xã hội để bán cho các đối tượng có nhu cầu.

Người đàn ông này chỉ bán cho khách hàng quen hoặc khách mua với số lượng lớn.