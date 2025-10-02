Truy tố 5 bị can liên quan vụ án khủng bố, lật đổ chính quyền

VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng vụ án Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, đồng thời truy tố 5 bị can.

Trong đó, Đào Minh Quân (73 tuổi, quê TPHCM, nơi ở Mỹ) bị truy tố về cả 2 tội danh trên. Phạm Anh Đào (tức Phạm Lisa, 46 tuổi, quê TPHCM) bị truy tố về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.

Bị can Đào Minh Quân (Ảnh: CAND).

3 bị can còn lại là Huỳnh Thị Thắm (tức Huỳnh Tammy Thắm, 44 tuổi, quê An Giang), Đào Kim Quang (tức Francis Andre Solvang hoặc Đào Văn Tiền, quê Lâm Đồng) và Lâm Ái Huệ (57 tuổi, quê An Giang), cùng bị truy tố tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Cả 5 bị can đều đang bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an truy nã.

VKSND Tối cao yêu cầu các bị can đến trụ sở cơ quan công an, VKSND tại Việt Nam để đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.