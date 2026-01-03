Nga, Iran và các nước chỉ trích Mỹ sau cuộc tấn công vào Venezuela

Khói bốc lên ở Venezuela sau các vụ tập kích (Ảnh: AFP).

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ đã tiến hành một “cuộc tấn công quy mô lớn” nhằm vào lãnh thổ Venezuela rạng sáng ngày 3/1.

Trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social, ông Trump tuyên bố Tổng thống Nicolás Maduro và vợ đã bị “bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước” sau chiến dịch mà ông nói là được tiến hành “phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật của Mỹ”.

Trong tuyên bố ban đầu, ông Maduro cáo buộc Mỹ thực hiện một “hành động xâm nhập quân sự cực kỳ nghiêm trọng”. Ông cho biết, Venezuela bác bỏ và tố cáo trước cộng đồng quốc tế về hành động của Mỹ nhằm vào lãnh thổ và người dân Venezuela.

Sau đó, Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez cho biết chính phủ hiện không biết Tổng thống Nicolás Maduro và Đệ nhất phu nhân Cilia Flores đang ở đâu.

Một số quốc gia cũng đã lên tiếng trước động thái của Mỹ.

Nga

Moscow bày tỏ quan ngại sâu sắc và lên án động thái của Mỹ, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

“Trong tình hình hiện nay, điều quan trọng là ngăn chặn leo thang thêm nữa và tập trung tìm lối thoát cho tình hình thông qua đối thoại", bộ này nêu trong một tuyên bố.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng: “Venezuela phải được bảo đảm quyền tự quyết định vận mệnh của mình, không có bất kỳ sự can thiệp quân sự mang tính hủy hoại nào từ bên ngoài. Chúng tôi tái khẳng định sự đoàn kết với nhân dân Venezuela và ủng hộ chính sách của ban lãnh đạo nước này trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia và chủ quyền".

Tây Ban Nha

Madrid kêu gọi giảm leo thang, kiềm chế và tôn trọng luật pháp quốc tế tại Venezuela, Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cho biết trong một tuyên bố. Tây Ban Nha cũng đề nghị đóng vai trò trung gian nhằm giúp tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho Venezuela.

Colombia

“Tôi cảnh báo toàn thế giới rằng họ đã tấn công Venezuela”, Tổng thống Colombia Gustavo Petro viết trên nền tảng mạng xã hội X.

“Cộng hòa Colombia tái khẳng định niềm tin rằng hòa bình, sự tôn trọng luật pháp quốc tế, cũng như việc bảo vệ sự sống và phẩm giá con người phải được đặt lên trên mọi hình thức đối đầu vũ trang”, ông Petro nói thêm.

Cuba

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã đưa ra một tuyên bố trên mạng xã hội, cáo buộc Washington tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Venezuela và kêu gọi cộng đồng quốc tế phản ứng khẩn cấp.

Trong một bài đăng trên X, ông Díaz-Canel cho rằng “vùng hòa bình” của Cuba đang bị tấn công, mô tả hành động của Mỹ không chỉ chống lại vào người dân Venezuela mà còn nhằm vào “châu Mỹ của chúng ta” nói chung.

Trong một tuyên bố được đăng tải bởi nhiều đại sứ quán Cuba trên khắp thế giới, Havana cho biết nước này “lên án cuộc tấn công quân sự của Mỹ nhằm vào Venezuela”.

Iran

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Iran cho biết nước này “mạnh mẽ lên án cuộc tấn công quân sự của Mỹ nhằm vào Venezuela" và động thái gây ảnh hưởng tới chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ của nước này cũng như Hiến chương Liên hợp quốc.

Iran cảnh báo động thái này sẽ tác động tới hòa bình và an ninh khu vực cũng như quốc tế, và toàn bộ hệ thống quốc tế.