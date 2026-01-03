Người đàn ông vi phạm nồng độ cồn còn tông cảnh sát trọng thương

Chiều 3/1, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về vụ việc, một cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông bị người đàn ông điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn tông trọng thương khi đang làm nhiệm vụ.

Trước đó, khoảng 19h40 ngày 2/1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại km15+500, quốc lộ 47C, thuộc địa phận xã Triệu Sơn, Đại úy Đỗ Quốc Dũng cùng tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện một người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh thăm, động viên Đại úy Đỗ Quốc Dũng (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Khi bị lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, người này không chấp hành mà tăng ga, đâm thẳng vào Đại úy Đỗ Quốc Dũng.

Sau khi sự việc xảy ra, tổ công tác đã nhanh chóng khống chế đối tượng, bảo vệ hiện trường, đưa Đại úy Dũng đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Theo chẩn đoán của bác sĩ, Đại úy Dũng bị gãy xương quay tay trái, chấn thương vùng đầu.

Qua kiểm tra, người điều khiển mô tô là Trịnh Ngọc Tấn (SN 1984, trú tại thôn Tân Dân, xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Tại thời điểm kiểm tra, Trịnh Ngọc Tấn không xuất trình được giấy phép lái xe, nồng độ cồn trong hơi thở đo được là 0,254mg/l khí thở.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các hành vi: điều khiển phương tiện khi trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,25mg/l khí thở đến 0,4mg/l khí thở, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm.

Chiều cùng ngày, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đã đến thăm hỏi sức khỏe, động viên Đại úy Dũng và gia đình, đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm của cán bộ trong khi thi hành nhiệm vụ.