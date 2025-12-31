Tạm giam chủ khu đất chứa 257 tấn chất thải ở TPHCM

Ngày 31/12, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Phan Thị Xuân Mai (SN 1966, thường trú tỉnh An Giang) về tội Gây ô nhiễm môi trường.

Công an tống đạt lệnh bắt bà Phan Thị Xuân Mai (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 15/1, Công an thành phố Thủ Đức cũ phối hợp với UBND phường Tăng Nhơn Phú A cũ và các đơn vị liên quan, kiểm tra thửa đất số 9 do bà Phan Thị Xuân Mai quản lý, sử dụng. Tại đây, tổ công tác phát hiện Nguyễn Thành Trung (SN 1997, ngụ phường Long Trường) là chủ xe ba gác máy chở rác thải đến đổ.

Theo cảnh sát, khu đất rộng 728m2, có cây xanh bao quanh, chứa hàng trăm tấn chất thải rắn nhưng không được che chắn, thu gom đúng quy định về bảo vệ môi trường.

Chất thải đổ tại khu đất nhà bà Mai (Ảnh: Công an cung cấp).

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành thu mẫu, trưng cầu cơ quan chuyên môn giám định, kết luận chất thải đổ tại thửa đất trên là chất thải rắn thông thường, có nguồn gốc từ hoạt động xây dựng, với tổng khối lượng hơn 257 tấn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan.