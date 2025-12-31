Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn hơn 200 tỷ đồng

Ngày 31/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố 3 đối tượng về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ.

Trong đó, Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 1978, trú tại phường An Hải, Đà Nẵng) được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Thảo tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Quá trình xác minh, cơ quan công an đã làm rõ, từ năm 2022 đến 2025, Nguyễn Thị Thu Thảo cùng các đối tượng liên quan đã lợi dụng pháp nhân của nhiều công ty để xuất bán trái phép gần 500 hóa đơn giá trị gia tăng.

Các hóa đơn này được bán cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, với tổng giá trị ghi trên hóa đơn hơn 200 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính trên 15 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng đã khám xét đồng loạt nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng phục vụ công tác điều tra.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.