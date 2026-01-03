Bé gái 12 tuổi bị chủ cửa hàng bán quần áo xâm hại khi lấy số đo

Ngày 3/1, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ Võ Thanh Dũng (56 tuổi, cư trú tại xã Tân An, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi .

Bị can Võ Thanh Dũng (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo hồ sơ vụ việc, chiều ngày 28/12/2025, cháu H. (12 tuổi) đạp xe đến cửa hàng của Dũng để lấy quần áo đã đặt trước. Lợi dụng lúc cửa hàng vắng người, Dũng bảo cháu H. vào trong để đo lại kích thước quần. Tại đây, đối tượng đã dùng tay xâm hại vùng kín của nạn nhân. Do Dũng đang cầm thước gỗ trên tay, cháu H. không dám phản kháng.

Sau khi về nhà, cháu H. đã kể lại sự việc và gia đình H. đã làm đơn tố cáo hành vi của Dũng. Tại cơ quan điều tra, Dũng thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.