Công an truy bắt kẻ cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng

Ngày 3/1, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng lực lượng chức năng xã Nhân Cơ (Lâm Đồng) điều tra, truy bắt đối tượng cướp tiệm vàng tại địa phương.

Đối tượng mang khẩu trang che kín mặt khi tiếp cận, cướp tiệm vàng (Ảnh: Khánh Hồng).

Theo thông tin ban đầu, tối 1/1, người đàn ông bịt mặt, điều khiển xe máy đến tiệm vàng T.H. ở khu vực chợ Nhân Cơ, rồi ghé vào tiệm giả vờ mua trang sức. Tại đây, người lạ mặt lợi dụng sơ hở của chủ cửa hàng, cướp số lượng lớn trang sức bằng vàng rồi lên xe máy tẩu thoát.

Theo chủ cửa hàng, tên cướp đã lấy nhiều dây chuyền, lắc tay, bông tay có giá trị khoảng 500 triệu đồng.

Thanh niên cướp tiệm vàng lái xe máy rời khỏi hiện trường (Ảnh: Khánh Hồng).

Nhận tin báo, Công an xã Nhân Cơ đã phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc.

Đối tượng thực hiện vụ cướp tiệm vàng mặc áo bên trong màu tối, áo ngoài dài tay màu xám, đeo 2 khẩu trang. Người này đi xe máy hiệu Wave màu trắng, biển số có các ký hiệu 49(…)-032.28.