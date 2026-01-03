Giám định thương tích tài xế taxi bị khách dùng đũa tấn công ở Đắk Lắk

Ngày 3/1, một lãnh đạo Công an xã Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã triệu tập Phạm Ngọc Khánh (26 tuổi, trú tại thôn 2, xã Tân Tiến) để làm rõ hành vi dùng đũa tấn công tài xế taxi, khi người này đang lái xe.

Nam tài xế bị tấn công là anh T.N.T. (27 tuổi, trú tại xã Krông Pắk).

Đối tượng Phan Ngọc Khánh tại cơ quan công an (Ảnh: Nguyễn Dũng).

Theo lãnh đạo Công an xã Krông Pắk, qua kiểm tra thương tích ban đầu cho thấy, tài xế T. bị trầy xước da, bầm tím vùng đầu và cổ, không có thương tích nghiêm trọng.

"Chúng tôi đang chờ kết luận giám định chính thức từ cơ quan chuyên môn để xem xét, xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật”, lãnh đạo Công an xã Krông Pắk thông tin.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, Phạm Ngọc Khánh khai nhận khoảng 15h ngày 1/1, có gọi taxi chở vợ, con nhỏ từ xã Ea Phê, Đắk Lắk về nhà.

Khi tài xế T. điều khiển xe di chuyển đến đoạn buôn Kmrơng (xã Krông Pắk) do đường nhiều "ổ gà" làm vợ Khánh nôn ói. Lúc này, Khánh nhắc nhở anh T. đi chậm để đảm bảo an toàn nên đã xảy ra mâu thuẫn.

Hành vi của Khánh khiến dư luận bức xúc (Ảnh: Cắt từ clip).

Trong cơn nóng giận, Khánh đã dùng chiếc đũa hành hung tài xế T. khi người này đang điều khiển xe. Dù người vợ ra sức can ngăn nhưng Khánh vẫn tấn công tài xế.

Bị đánh, tài xế T. chống cự, mở cửa để nhảy xuống, lúc này chiếc xe vẫn di chuyển trên đường. Do đó, Khánh từ phía sau phải xuống xe, leo lên ghế lái để đạp phanh cho phương tiện dừng lại. Tài xế T. sau đó đã đến cơ quan công an trình báo về vụ việc.