Căn bệnh hiểm khiến người phụ nữ 42 tuổi "đứng lên là chảy nước mắt"

Từ lúc 3 tuổi, chị H.T.T. (42 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) không thể đứng hay đi lại bình thường. Sau khi được gia đình đưa đến bệnh viện chuyên khoa chấn thương chỉnh hình để điều trị, chị T. có thể đi lại nhưng chân phải yếu và đi khập khiễng.

Nhiều năm sau đó, chị T. lập gia đình và sinh con. Khoảng 6 tháng gần đây, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau dữ dội ở vùng khớp háng phải, cứng khớp, hạn chế vận động nghiêm trọng.

Tình trạng nặng nề ở khớp háng khiến người phụ nữ hạn chế vận động nghiêm trọng (Ảnh: BV).

Thậm chí, người phụ nữ không thể đứng lâu hay lao động, buộc phải nghỉ bán quán cơm. "Tôi ngồi thì không sao mà đứng lên là chảy nước mắt vì quá đau", chị chia sẻ.

Trước tình trạng sức khỏe sa sút nặng nề, chị T. được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 (TPHCM) để thăm khám. Qua chụp chiếu hình ảnh bằng X-quang và CT, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị thoái hóa khớp háng phải nặng, có chỉ định phẫu thuật thay khớp háng toàn phần không xi măng.

Ca phẫu thuật được thực hiện thành công. Sau 3 ngày, chị bắt đầu tập vật lý trị liệu, đi lại ổn định và được xuất viện. Bệnh nhân cũng được khuyến cáo không ngồi xổm, tránh các tư thế có nguy cơ gây trật khớp, đồng thời tập luyện tăng cường sức cơ để đảm bảo khả năng đi đứng vững chắc.

Người phụ nữ được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 điều trị (Ảnh: BV).

BSCKII Trần Hoa, Phó trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết với các trường hợp trật khớp háng bẩm sinh, việc phát hiện và can thiệp sớm tại các cơ sở chuyên khoa là rất quan trọng, để hạn chế biến chứng về sau.

Căn bệnh thoái hóa khớp háng thường gặp ở người lớn tuổi do quá trình mài mòn khớp lâu dài, nhưng cũng có thể xảy ra sớm ở những người có bất thường cấu trúc khớp từ nhỏ. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể gây đau kéo dài, hạn chế vận động và dẫn đến tàn tật vĩnh viễn.

Thay khớp háng toàn phần được xem là giải pháp điều trị cuối cùng khi các phương pháp bảo tồn không còn hiệu quả. Phẫu thuật giúp cải thiện đáng kể khả năng vận động, giúp người bệnh sớm trở lại sinh hoạt và lao động bình thường.

Tuy nhiên, khớp háng nhân tạo không hoàn toàn giống khớp tự nhiên. Do đó, việc phục hồi chức năng sớm và đúng cách sau mổ đóng vai trò then chốt trong việc phòng ngừa biến chứng và kéo dài tuổi thọ khớp.

Theo bác sĩ Trần Hoa, thông thường người bệnh có thể xuất viện 5-10 ngày sau mổ, cũng như cần sử dụng nạng hoặc khung tập đi trong giai đoạn đầu. Phần lớn các trường hợp thay khớp háng toàn phần đều cho kết quả điều trị tích cực, giúp người bệnh phục hồi tốt và nâng cao chất lượng cuộc sống.