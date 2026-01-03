Doanh nghiệp đóng "vé tháng" cho các cựu cán bộ Thú y Vùng VI để thông quan

TAND TPHCM đang thụ lý vụ án hình sự xảy ra tại Chi cục Thú y Vùng VI (đơn vị trực thuộc Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước đây) và các đơn vị liên quan.

Trong số 25 bị can, 5 bị can công tác tại Chi cục Thú y Vùng VI bị truy tố về tội Nhận hối lộ, gồm: Bạch Đức Lữu (cựu Chi cục trưởng), Trần Trung Nhân (cựu Trưởng Trạm kiểm dịch động vật), Lý Hoài Vũ (cựu Phó Chi cục trưởng), Nguyễn Minh Thành (cựu Phó Trạm trưởng Trạm kiểm dịch động vật Cảng - Bưu điện) và Nguyễn Văn Trung (cựu kiểm dịch viên).

Bị can Bạch Đức Lữu (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cáo trạng, các bị can biết rõ pháp luật chưa cho phép nhập khẩu sản phẩm từ động vật nhai lại như bò, cừu… có nguồn gốc từ châu Âu, nơi đã từng hoặc có nguy cơ xảy ra dịch bò điên, nhằm bảo đảm an toàn dịch bệnh. Việc nhập khẩu chỉ được phép đối với sản phẩm có xuất xứ từ các quốc gia đã ký thỏa thuận thú y với Việt Nam.

Tuy nhiên, do lợi nhuận thu về rất lớn, nhóm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu dinh dưỡng Hoàng Sa, nhóm Công ty TNHH Đại lý hàng hóa Việt Nam, nhóm Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Trung Chính và Công ty Cổ phần Dinh dưỡng PMT bất chấp các quy định pháp luật, sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để nhập khẩu trái phép các mặt hàng này từ châu Âu.

Đối với nhóm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu dinh dưỡng Hoàng Sa, từ năm 2018 đến khi khởi tố vụ án (năm 2023), hai vợ chồng bị can Trần Nguyên Bình và Đỗ Thùy Nhung (đang bị truy nã) đã nhập khẩu trái phép 762 lô hàng gồm bột huyết, bột xương, bột thịt xương có nguồn gốc từ động vật nhai lại, xuất xứ từ châu Âu, nơi đã từng hoặc nguy cơ xảy ra dịch bò điên. Tổng trị giá các lô hàng là hơn 1.800 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, vợ chồng Bình, Nhung đã móc nối, đưa hối lộ cho một số cán bộ, lãnh đạo thuộc Chi cục Thú y Vùng VI nhằm được tạo điều kiện trong quá trình kiểm dịch, không trực tiếp lấy mẫu, không kiểm tra đầy đủ hồ sơ, thực hiện không đúng quy trình, quy định chuyên môn.

Cụ thể, vợ chồng Bình, Nhung đã liên hệ, móc nối với bị can Trần Trung Nhân (Trạm trưởng Trạm kiểm dịch động vật Cảng - Bưu điện, thuộc Chi cục Thú y Vùng VI). Mỗi lô hàng được tạo điều kiện thông quan, cựu Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch động vật Cảng - Bưu điện nhận 1-3 triệu đồng.

Từ năm 2018 đến 2023, mỗi tháng, Bình và Nhung đưa cho Nhân từ 50 triệu đồng đến 150 triệu đồng. Lần cuối cùng vào khoảng cuối tháng 7/2023, Nhung trực tiếp đến văn phòng và đưa cho Nhân 100 triệu đồng. Tổng số tiền Nhân nhận từ vợ chồng Bình và Nhung là 2,9 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Trần Trung Nhân chia lại cho Bạch Đức Lữu khoảng 40%, Lý Hoài Vũ khoảng 30%, phần còn lại chia cho các kiểm dịch viên trong Trạm kiểm dịch 5-7 triệu đồng/người/tháng. Nhân cũng giữ lại một phần tiền cho bản thân.

Ngoài ra, Trần Trung Nhân còn nhận tiền của các doanh nghiệp khác với tổng số tiền khoảng 3 tỷ đồng. Bị can Nguyễn Minh Thành (Phó Trạm trưởng) cũng nhiều lần đưa cho Nhân từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng mỗi 2-3 tháng.

Tổng cộng, Nhân nhận từ Thành là khoảng 1 tỷ đồng. Đây là số tiền Thành nhận từ một số doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm động vật đông lạnh, sau đó chuyển cho Nhân để chia lại cho cán bộ trong trạm và chi cục.

Theo điều tra, Nhân đã chia lại cho Bạch Đức Lữu khoảng 1,2 tỷ đồng, Lý Hoài Vũ nhận khoảng 800 triệu đồng, mỗi kiểm dịch viên trong Trạm kiểm dịch nhận từ 5-7 triệu đồng/tháng, tổng cộng khoảng 2,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, Nhân còn sử dụng khoảng 500 triệu đồng để chi cho các khoản tiếp khách, tặng quà, công tác phí cho lãnh đạo chi cục. Số tiền Nhân giữ lại và sử dụng cho mục đích cá nhân khoảng 1 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra còn xác định Trần Trung Nhân nhận tiền từ nhiều doanh nghiệp “vệ tinh” khác như Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Trung Chính, Công ty TNHH Đại lý hàng hóa Việt Nam, Công ty TNHH Giải pháp Dinh dưỡng, Công ty TNHH Thương mại Tương lai Việt, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vận tải Việt Nam… với tổng số tiền khoảng 3 tỷ đồng trong cùng giai đoạn.