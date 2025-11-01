Cảnh sát khám xét biệt thự của diễn viên Trương Ngọc Ánh

Công an TPHCM tống đạt lệnh bắt diễn viên Trương Ngọc Ánh

20h45 ngày 31/10, xe công vụ xuất hiện tại căn biệt thự nằm trong một khu villa ở phường An Khánh, TPHCM.

Đây là nơi ở của diễn viên Trương Ngọc Ánh, người vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TPHCM) phối hợp với đại diện VKSND thành phố, Công an phường An Khánh thực hiện lệnh khám xét chỗ ở của bị can, trước sự chứng kiến của người nhà diễn viên Trương Ngọc Ánh, bảo vệ khu villa.

Lực lượng chức năng làm việc tỉ mỉ, thu thập nhiều tài liệu liên quan đến vụ án của nữ diễn viên phim Giã từ dĩ vãng.

Tại phòng của Trương Ngọc Ánh, tổ công tác tìm thấy một chiếc vali nhỏ và tiến hành kiểm tra bên trong.

Lực lượng chức năng mở khóa một chiếc két sắt, kiểm tra bên trong để thu thập tài liệu, vật chứng liên quan đến vụ án.

Các cán bộ phát hiện một chiếc iPad tại nơi ở của bị can và tiến hành kiểm tra các dữ liệu bên trong.

Cảnh sát lập biên bản để những người tham gia và chứng kiến ký nhận, đồng thời niêm phong các vật chứng được thu giữ.

Kết quả khám xét, nhà chức trách niêm phong, thu giữ một chiếc iPad cùng 2 tập tài liệu có liên quan đến vụ án.

Đến 22h30 cùng ngày, việc khám xét nơi ở của nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh được hoàn tất, các cán bộ đưa tài liệu lên xe công vụ và đưa về trụ sở công an.