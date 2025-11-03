Xe tải chở lượng lớn thuốc tây không rõ nguồn gốc, trị giá hàng tỷ đồng

Sáng 3/11, Công an phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện, thu giữ lượng lớn thuốc tây không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó vào tối 22/9, lực lượng chức năng kiểm tra ô tô tải biển kiểm soát Hà Nội do anh M.V.T. (SN 1998, trú tại xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển.

Chiếc ô tô tải chở theo lượng lớn thuốc không rõ nguồn gốc (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua kiểm tra, công an phát hiện trên xe có 10 thùng giấy, bên trong chứa 17 loại thuốc khác nhau, chủ yếu là thuốc đặc trị các bệnh tiểu đường, gan, thận với trị giá ước tính hàng tỷ đồng.

Tài xế không xuất trình được giấy tờ, hoá đơn chứng minh nguồn gốc của số thuốc trên.

Lực lượng công an đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ lô hàng để tiếp tục xác minh làm rõ.