Tài khoản ngân hàng tên Lê Quang Linh đứng sau 2 vụ bắt cóc online tiền tỷ

Ngày 2/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, thông tin về việc đơn vị vừa giải cứu 2 nạn nhân bị bắt cóc online, đồng thời cảnh báo thủ đoạn giả mạo học bổng du học quốc tế, thao túng tâm lý sinh viên, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Theo Công an TPHCM, trước đây, tội phạm mạng thường giả mạo công an, cán bộ tư pháp để đe dọa, uy hiếp tinh thần nạn nhân; đến nay, chúng chuyển sang chiêu trò tinh vi hơn, đánh vào niềm tin, ước mơ du học và tinh thần hiếu học của giới trẻ.

Cụ thể, các đối tượng mạo danh các trường đại học lớn trong nước liên kết với trường nước ngoài có các chương trình học bổng quốc tế, để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Trong đó, có 2 vụ việc vừa xảy ra và số tiền bị lừa rất lớn.

Một trường hợp bị bắt cóc online và được cảnh sát giải cứu (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, khoảng 9h ngày 29/10, N.C.M.T. (SN 2007, sinh viên một trường đại học ở TPHCM) nói với gia đình đi học bình thường. Đến chiều cùng ngày, người nhà bất ngờ nhận được hình ảnh nhạy cảm của T. gửi qua Zalo, kèm lời đe dọa nếu không chuyển 200 triệu đồng sẽ phát tán lên mạng xã hội.

Do không liên lạc được với T., gia đình đã trình báo công an phường. Qua xác minh, nhà chức trách phát hiện T. đang ở khách sạn tại phường Chợ Lớn, nên tiến hành kiểm tra, đưa về trụ sở.

Bước đầu, T. khai từ ngày 25 đến 28/10, T. được các đối tượng liên hệ mời tham gia “Học bổng du học Trung Quốc”, yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hồ sơ và phí thủ tục. T. thông báo cho gia đình chuyển tổng cộng 3,45 tỷ đồng. Sau đó, sinh viên này chuyển toàn bộ cho các đối tượng lừa đảo.

Một trường hợp khác xảy ra vào ngày 28/10. Khi đó, ông H.N.L. đến công an trình báo về việc con gái là H.K.L. (SN 2006, sinh viên ngành Y) có dấu hiệu bị lừa đảo và mất liên lạc.

Theo trình bày của ông L., ngày 27/10, con gái nói đang làm thủ tục nhận “Học bổng du học Canada” và yêu cầu gia đình chuyển 1 tỷ đồng để “đóng lệ phí và chứng minh tài chính”. Tin tưởng con, ông L. đã chuyển tiền theo yêu cầu.

Ngay sau đó, H.K.L. tiếp tục chuyển toàn bộ số tiền này vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Khi các đối tượng tiếp tục yêu cầu chuyển thêm 1 tỷ đồng để “chuộc người”, người cha mới nghi ngờ và trình báo công an.

Qua rà soát, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Tăng Nhơn Phú, đã kịp thời giải cứu nạn nhân tại phòng trọ trên đường Lã Xuân Oai vào lúc 14h50 cùng ngày.

Đáng chú ý, cả 2 trường hợp bị lừa đảo đều chuyển tiền vào số tài khoản của Ngân hàng BIDV, do Lê Quang Linh đứng tên; cho thấy khả năng đây là một đường dây lừa đảo chuyên nghiệp, đang nhắm vào nhóm học sinh, sinh viên và phụ huynh.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân, đặc biệt là phụ huynh có con em đang là học sinh, sinh viên tuyệt đối không chuyển tiền theo bất kỳ yêu cầu “đóng học bổng”, “phí du học” nào khi chưa được xác minh qua nhà trường hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Khi có dấu hiệu nghi ngờ, hãy gọi vào số 0693.187.200 (trực ban Phòng Cảnh sát hình sự) hoặc gọi số 0777.379.848 (số trực ban Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm) để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.