Dám quỳ xuống xin cưới tôi, bạn trai lại hủy hôn vì một yêu cầu của bố vợ

Tôi đã phải lòng Sơn ngay từ lần gặp đầu tiên. Chàng trai duy nhất giữa phố xá ồn ào dừng lại hỏi thăm khi tôi ngồi bên vệ đường nhăn nhó. Anh cũng là người chở tôi đến bệnh viện, làm thủ tục nhập viện cho tôi vì cơn đau ruột thừa phải mổ.

Ấn tượng ban đầu của tôi về anh là chàng trai ít nói, hiền lành. Sau này, khi chủ động hẹn gặp anh, mời anh một bữa cơm thay lời cảm ơn, tôi nhận ra, anh khác những chàng trai tôi từng quen trước đó.

Hóa ra, một chàng trai xuất thân nghèo khó, dùng nghị lực để làm hành trang bước vào đời cũng thu hút như vậy. Một cô gái sinh ra trong nhung lụa, chưa từng phải lo lắng về tiền bạc như tôi, trong phút giây ấy lại nhận thấy anh thật phong trần và vững chãi.

Trái tim tôi đã yêu anh bắt đầu như thế, mặc dù anh nói cả hai không phù hợp và bảo tôi nông nổi nhất thời. Nhưng tính tôi từ nhỏ đã được yêu chiều, lại thêm bướng bỉnh, gan lì, chưa từng thích gì mà không có được.

Cái lý do “vì anh nghèo” để anh từ chối khiến tôi thấy nực cười nhất. Tôi là đứa con duy nhất của bố mẹ tôi. Nhà tôi không thiếu tiền và tôi cũng không có nhu cầu phải lấy chồng giàu có. Cơ ngơi bố tôi cả đời gây dựng sau này sẽ dành cho tôi. Hôn nhân của tôi nhất định phải bắt đầu trên nền tảng tình yêu, cảm xúc.

Bạn trai thà không cưới, chứ không chịu chấp nhận yêu cầu của bố tôi (Ảnh minh họa: iStock).

Người ta vẫn nói: “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân”. Huống hồ, Sơn lại không phải là anh hùng. Trước tấm chân tình như tôi, làm sao có thể không rung động?

Anh đón nhận tình cảm của tôi dè dặt, luôn nói lên những nhược điểm của mình. Nhưng với tôi, chỉ cần có anh ở bên yêu thương chân thành, những thứ khác đều không hề quan trọng.

Vì một lần bất cẩn, tôi đã để dính bầu. Khi tôi báo tin, Sơn lo lắng nhiều hơn vui. Sơn sợ bố mẹ tôi không chấp nhận chuyện tình cảm này. Và mọi chuyện đúng như anh lo nghĩ.

Khi tôi thưa chuyện, mẹ tôi nổi cơn lôi đình, bảo tôi “đường quang không đi, đi quàng bụi rậm”. Mẹ cho rằng, xuất phát điểm khác nhau sẽ có suy nghĩ và lối sống khác nhau, rất khó hòa hợp. Và Sơn hoàn toàn không xứng đáng với tôi.

Bố tôi không nói nhiều. Nhưng từ trước tới nay, mỗi lời nói của ông trong nhà đều như một mệnh lệnh: “Yêu đương cho vui thì được, kết hôn thì tuyệt đối không. Con bỏ đứa đấy đi”.

Nhưng tôi đâu dễ từ bỏ tình yêu của mình, từ bỏ con mình như vậy. Tôi nói với bố mẹ, nếu họ không chấp nhận cuộc hôn nhân này, tôi cũng không cần đám cưới. Tôi sẽ cùng buồn, cùng vui, cùng sướng, cùng khổ với anh ấy. Hạnh phúc của đời mình, tôi sẽ tự định đoạt.

Khi nghe tôi nói vậy, Sơn hoảng hốt: “Không được. Nếu bố mẹ em không chấp nhận, anh sẽ đến nhà quỳ xuống cầu xin họ chấp nhận. Em có thể vì anh mà làm tất cả, chẳng lẽ anh còn để ý sĩ diện của bản thân”.

Sơn nói là làm. Anh cùng tôi về nhà, quỳ xuống trước mặt bố mẹ tôi, xin họ tác thành cho chúng tôi. Sơn nói, anh xuất thân nông thôn, con nhà nghèo. Nhưng anh được bố mẹ nuôi dạy tử tế, học hành đến nơi đến chốn.

Hiện tại, anh mới lập nghiệp, tương lai chưa rõ ràng. Nhưng anh hứa phấn đấu hết mình để làm chỗ dựa vững chắc cho tôi. Có lẽ, nhìn dáng vẻ của Sơn, bố mẹ tôi cũng động lòng. Họ nói, họ cần suy nghĩ.

Mọi việc cứ dây dưa như vậy, bụng tôi thì bắt đầu lớn lên. Tháng thứ 3 thai kỳ, tôi làm xét nghiệm sàng lọc thai nhi. Kết quả, đó là một bé trai với các chỉ số đều an toàn.

Bố tôi biết tin, bảo tôi gọi Sơn đến nhà. Bố bảo đồng ý cho chúng tôi làm đám cưới với một điều kiện: Sau khi đứa trẻ ra đời, bé sẽ mang họ mẹ.

Lý do của bố tôi đưa ra là họ chỉ có một cô con gái duy nhất là tôi. Sau này, tôi sẽ là người kế nghiệp, sau nữa sẽ là con của tôi. Vì thế, con của tôi sẽ mang họ của ông. Ông không muốn sản nghiệp cả đời ông gây dựng giao cho người ngoài.

Hai chữ “người ngoài” này hình như đã động chạm đến Sơn. Anh nhìn bố tôi, giọng dứt khoát rõ ràng: “Cháu và con gái bác yêu nhau, thực sự muốn cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình. Cháu không có nhiều tiền nhưng cháu có lòng tự trọng.

Một đứa trẻ ra đời, vốn dĩ mang họ ai cũng không quá quan trọng. Nhưng cháu cũng có lòng tự trọng của mình. Nếu bác không tôn trọng cháu, coi thường gốc gác của cháu thì cháu cũng không mong muốn làm con rể của bác.

Con của cháu, cháu sẽ tự biết cách chăm lo, nuôi dạy. Còn nếu ngay cả cái họ của con mình cũng phải theo mong muốn tùy tiện của người khác, cháu nghĩ mình không xứng đáng làm cha”.

Nói rồi, Sơn bỏ đi. Bố nhìn tôi, gằn giọng: “Con sáng mắt ra chưa? Một thằng đàn ông đã nghèo còn gia trưởng, xứng đáng để con chịu khổ vì nó à? Đúng là cá không ăn muối cá ươn”.

Mấy hôm rồi, tôi không gặp được Sơn, phòng trọ của anh đêm hay ngày đều khóa cửa. Sơn nhắn cho tôi: “Anh đi nhận dự án mới, rời thành phố một thời gian. Nếu em yêu anh, sau này chắc chắn sẽ phải chịu thiệt thòi. Anh nghèo thật nhưng không chịu nhục. Em suy nghĩ kỹ nhé”.

Người từng quỳ xuống trước mặt bố mẹ tôi để xin cưới, nay lại chỉ vì một yêu cầu của bố tôi mà tránh mặt không một lời. Dẫu biết yêu cầu của bố tôi là không hợp lẽ thường nhưng xét cho cùng, cũng đâu phải là không được.

Con dù có mang họ mẹ vẫn là con anh, ruột rà máu mủ của anh. Đó là điều không bao giờ thay đổi. Tại sao anh lại coi việc chấp nhận điều đó là “nhục nhã”, trong khi đó là yêu cầu đảm bảo vững chắc cho con anh sau này?

Những điều Sơn thể hiện cho thấy, anh nhất định không nhún nhường trước yêu cầu của bố tôi. Chẳng lẽ, tôi phải từ bỏ cha mẹ mình để chạy theo anh sao?