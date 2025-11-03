Né chốt CSGT, tài xế ô tô "dính cồn" lùi xe lao xuống ruộng

Sáng 3/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên vừa lập biên bản xử phạt với anh D.V.C. (SN 1982, trú tại xã Thành Công) do vi phạm việc có nồng độ cồn nhưng vẫn điều khiển ô tô.

Với vi phạm trên, anh C. sẽ bị phạt 35 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng.

Tài xế C. tại cơ quan công an (Ảnh: Cục CSGT).

Theo Cục CSGT, khoảng 20h46 ngày 2/11, Tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công an xã Thành Công làm nhiệm vụ kiểm soát nồng độ cồn tại đường tỉnh 274, địa phận xóm Bãi Chẩu thuộc địa bàn xã này, phát hiện ô tô con BKS 20B-112.xx có biểu hiện nghi vấn, nên anh Ma Ngọc Anh, cán bộ tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe.

Tuy nhiên theo cảnh sát, khi tài xế ô tô thấy CSGT (cách vị trí tổ công tác khoảng 100m) đã lùi xe để né tránh việc kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, tài xế này lùi ô tô rất nhanh và lao xuống ruộng.

Hình ảnh tài xế C. lùi xe bỏ chạy rồi lao xuống ruộng (Ảnh: Cắt từ clip).

Nhà chức trách cho biết, tổ công tác đã tiếp cận, đưa tài xế ô tô lên đường. Nam tài xế được xác định là anh D.V.C., thời điểm đó trên ô tô chỉ có tài xế C., rất may anh này không bị thương. Qua kiểm tra, anh C. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,737mg/lít khí thở.

Chiếc ô tô của anh C. bị rơi xuống ruộng (Ảnh: Cắt từ clip).

Cục CSGT cho biết, quá trình làm việc với tổ công tác, anh C. thừa nhận đã uống quá nhiều rượu rồi điều khiển ô tô, khi thấy chốt CSGT, nam tài xế đã lùi xe để né tránh việc kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng chức năng.