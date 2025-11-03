Ngày 3/11, TAND TPHCM đã nhận được đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đinh Trường Chinh (51 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà).

Ngoài ra, người có quyền, nghĩa vụ liên quan là Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) cũng có kháng cáo liên quan việc xử lý vật chứng đối với việc thu hồi 6.274,5m2 đất tại số 33 Nguyễn Du, số 34-36 và 42 Chu Mạnh Trinh (phường Sài Gòn).

Ông Đinh Trường chinh xin giảm nhẹ hình phạt (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Trước đó TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt ông Đinh Trường Chinh 13 năm tù, ông Huỳnh Thế Năng (66 tuổi, cựu Tổng giám đốc Vinafood II) 9 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thọ Trí (64 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc Vinafood II) 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ngoài mức án trên, HĐXX tuyên buộc ông Đinh Trường Chinh nộp lại 970 tỷ đồng.

Theo hồ sơ, Vinafood II là công ty 100% vốn Nhà nước. Đơn vị được giao trực tiếp quản lý, sử dụng nhà đất tại số 33 Nguyễn Du và số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn.

Thực hiện việc xử lý cơ sở nhà đất theo chỉ đạo của Chính phủ, Vinafood II đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính hơn 766 tỷ đồng và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất vào năm 2010.

Giai đoạn 2014-2015, do kinh doanh thua lỗ, Vinafood II có chủ trương bán các cơ sở nhà đất trên để thu hồi vốn, bù lỗ, trả nợ và bổ sung vốn kinh doanh.

Biết được thông tin, ông Đinh Trường Chinh, đại diện Công ty Việt Hân, gửi văn bản đề nghị mua lại khu đất. Để tránh đấu giá, ông Chinh cùng ông Năng thống nhất thành lập Công ty Việt Hân Sài Gòn. Sau khi xin được chủ trương, hai bên thỏa thuận chuyển nhượng bốn cơ sở nhà đất với giá 730 tỷ đồng.

Trên danh nghĩa, Công ty Việt Hân Sài Gòn triển khai dự án theo công năng đã được phê duyệt, nhưng thực chất là hợp thức hóa việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Một phần giá trị đất (570 tỷ đồng) được chuyển nhượng trực tiếp, phần còn lại (160 tỷ đồng) dưới hình thức Vinafood II thoái 20% vốn góp.

Chỉ 33 ngày sau khi hoàn tất nhận chuyển nhượng, ông Chinh bán 99% vốn góp (tương ứng gần toàn bộ giá trị khu đất) cho Công ty Mùa Đông với giá 1.683 tỷ đồng.

Để che giấu giao dịch, ông Chinh nhờ bà Trần Ngọc Cẩm Hồng (em họ, quốc tịch Canada) làm trung gian. Ngày 30/1/2016, ông Chinh đại diện Công ty Việt Hân chuyển nhượng 99% vốn góp cho bà Hồng với giá 792 tỷ đồng. Chỉ hai ngày sau, bà Hồng tiếp tục bán số vốn này cho Công ty Mùa Đông với giá 1.683 tỷ đồng.

Sau khi Công ty Mùa Đông thanh toán, khoản chênh lệch 891 tỷ đồng được rút tiền mặt và nộp lại vào tài khoản Công ty Việt Hân và ông Chinh.

Theo cơ quan điều tra, ông Chinh không thừa nhận việc chuyển nhượng qua trung gian và không thừa nhận hưởng lợi, nhưng tài liệu điều tra đủ cơ sở xác định ông mua khu đất với giá thấp (730 tỷ đồng) rồi bán lại giá cao, thu lợi chênh lệch 970 tỷ đồng.