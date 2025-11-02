Mở nhạc lớn gây ồn ào, người đàn ông ở TPHCM bị hàng xóm tấn công

Ngày 2/11, Công an phường Tăng Nhơn Phú phối hợp với các đơn vị liên quan đưa ông P.V.H. (SN 1976), người tấn công hàng xóm rồi cầm dao cố thủ trong nhà đi giám định tâm thần để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định sáng 1/11, ông T. (nạn nhân) sống cạnh nhà ông H. trên đường 275, phường Tăng Nhơn Phú, mở nhạc lớn, gây ồn ào. Lúc này, ông H. sang nhắc nhở, sau đó cầm hung khí tấn công làm ông T. bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi tấn công nạn nhân, ông H. quay về nhà đóng kín cửa rồi cầm dao cố thủ bên trong. Người dân ở khu vực cho biết, ông H. có biểu hiện tâm lý bất thường.

Sau khi tấn công hàng xóm, ông H. quay về nhà cầm dao cố thủ (Ảnh: Hoàng Hướng).

Nhận tin báo, Công an phường Tăng Nhơn Phú phối hợp cùng lực lượng cảnh sát hình sự, dân quân tự vệ, an ninh trật tự cơ sở nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác an ninh.

Sau nhiều lần vận động, ông H. vẫn không hợp tác, chống đối lực lượng chức năng. Cảnh sát buộc phải dùng thang leo lên mái nhà để tiếp cận.

Đến trưa 1/11, khu vực gã đàn ông cố thủ bất ngờ bốc cháy. Lực lượng chức năng nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy để dập lửa.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường để khống chế người đàn ông (Ảnh: Hoàng Hướng).

Đội Cảnh sát chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã điều động nhiều cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường để chi viện. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó.

Đến 19h cùng ngày, cảnh sát đã khống chế H. và đưa về trụ sở làm việc. Trong quá trình xử lý, lực lượng chức năng đã áp dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp giữa thuyết phục và biện pháp cứng rắn, thể hiện sự mưu trí, cương quyết, để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho người dân.

Việc hát karaoke, mở nhạc lớn tiếng ở khu dân cư gây ảnh hưởng đến hàng xóm, dễ dẫn đến mâu thuẫn, ẩu đả, thậm chí xảy ra các vụ cố ý gây thương tích, án mạng (Ảnh: Công an xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM cung cấp).

Trước đó, công an khuyến cáo tình trạng hát karaoke, mở nhạc lớn tiếng gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ gây mất đoàn kết trong khu dân cư ở TPHCM.

Theo cảnh sát, vào những ngày cuối tuần hay dịp lễ, Tết, tình trạng hát karaoke, mở nhạc lớn tiếng trong không gian không có cách âm gây ô nhiễm tiếng ồn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ bất ổn trong khu dân cư.