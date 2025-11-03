Nữ doanh nhân bất ngờ bị bắt, lộ thân phận 12 năm trốn truy nã

Ngày 3/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã phối hợp với các đơn vị khác và công an địa phương bắt giữ đối tượng Phan Thị Thu Hiền (SN 1957, quê ở xã Phú Lộc, thành phố Huế, trú tại phường Thanh Khê) sau hơn 12 năm đối tượng trốn truy nã.

Cuối năm 2012, Hiền trộm cắp 100 triệu đồng của hành khách trên ô tô đi từ ngã ba Huế (thành phố Đà Nẵng) về tỉnh Quảng Nam (cũ).

Đối tượng Phan Thị Thu Hiền (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành (cũ) làm việc và cho tại ngoại, Hiền đã lợi dụng cơ hội để bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 8/4/2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (cũ) ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Hiền.

Sau thời gian áp dụng các biện pháp xác minh, truy xét, đến 17h ngày 31/10, cơ quan công an đã bắt Hiền tại căn nhà thuê trên đường Kỳ Đồng, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Lúc này, Hiền đang mang “vỏ bọc” là chủ cơ sở kinh doanh, buôn bán đồ gỗ.

Vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng điều tra làm rõ.