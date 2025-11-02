Truy nã người phụ nữ lừa chạy việc, chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đơn vị đang truy nã Bùi Thùy Linh Yến (39 tuổi, trú tại thôn Hợp Nhất, xã Hoà Phú, TP Hà Nội; trước đây là xã Văn Võ, huyện Chương Mỹ) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, năm 2016, Yến là giáo viên mầm non. Lợi dụng danh nghĩa quen biết lãnh đạo, Yến tự giới thiệu có khả năng “chạy việc” trong kỳ xét tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng và chuyển công tác cho nhiều người trên địa bàn Hà Nội.

Bùi Thùy Linh Yến (Ảnh: ANTĐ).

Do tin tưởng, các bị hại đã chuyển tổng cộng hơn 1,3 tỷ đồng để nhờ Yến giúp đỡ. Tuy nhiên, đối tượng không thực hiện được và chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.

Ngày 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thùy Linh Yến. Sau đó, Yến bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 26/9, cơ quan điều tra ban hành quyết định truy nã bị can.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân nếu phát hiện đối tượng ở đâu, báo ngay cho Phòng Cảnh sát kinh tế (số điện thoại: 0983.648.487) hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý theo quy định pháp luật.