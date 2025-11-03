Son Heung Min ghi bàn như máy, giúp đội nhà giành vé đi tiếp

Kể từ khi sang Mỹ, Son Heung Min đã tạo hiệu ứng lớn. Cầu thủ này đã vượt qua Messi trở thành người có doanh thu từ áo đấu cao nhất giải MLS trong thời gian qua. Không những vậy, tiền đạo người Hàn Quốc còn chinh phục tất cả bằng màn trình diễn đỉnh cao trên sân cỏ.

Son Heung Min ăn mừng bàn thắng cùng đồng đội (Ảnh: Getty).

Cho tới trước trận lượt về vòng 1/8 play-off MLS với Austin, Son Heung Min đã ghi 9 bàn thắng sau 11 trận ra sân. Ở trận tái đấu vào sáng nay (3/11), tiền đạo sinh năm 1992 tiếp tục tỏa sáng khi đóng góp 1 bàn thắng giúp cho LAFC thắng 4-1 trước Austin. Với kết quả này, Son Heung Min và các đồng đội đã giành vé đi tiếp sau hai trận toàn thắng trước Austin. Ở vòng tứ kết, họ sẽ chạm trán với đối thủ Vancouver Whitecaps.

Bước vào trận đấu này, LAFC không ngần ngại dồn lên tấn công dù phải làm khách trước Austin. Son Heung Min bị “chăm sóc” khá kỹ nhưng cũng biết cách tạo nên sự khác biệt. Phút 21, tiền đạo người Hàn Quốc dùng tốc độ băng xuống, trước khi loại bỏ hậu vệ của Austin và dứt điểm quyết đoán, mở tỷ số trận đấu.

Bàn thắng của Son Heung Min giúp LAFC càng thi đấu khí thế hơn. Phút 25, chân sút người Hàn Quốc lại góp công vào bàn thắng của đội nhà. Trong tình huống phản công, cựu tiền đạo của Tottenham băng xuống tốc độ, vượt qua cả thủ môn Austin, trước khi chuyền bóng cho Bouanga dễ dàng đưa bóng vào lưới đối thủ, nâng tỷ số lên 2-0.

Rất đông người hâm mộ có mặt trên khán đài để cổ vũ Son Heung Min (Ảnh: Getty).

Tới phút 44, Bouanga đã tỏa sáng khi ghi bàn thắng thứ hai, giúp LAFC vượt lên dẫn trước 3-0. Tuy nhiên, tới phút bù giờ cuối cùng hiệp 1, Pereira đã giúp Austin rút ngắn tỷ số xuống 1-3 từ tình huống sút phạt đền.

Sang hiệp 2, Austin dồn ép dữ dội với mục tiêu ghi bàn. Trong khi đó, LAFC chơi phòng ngự phản công. Cả hiệp đấu này, Austin mòn mỏi không thể xuyên thủng hàng thủ đội khách. Không những vậy, tới phút 90+3, họ còn thủng lưới thêm một bàn nữa sau pha lập công của Ebobisse. Trận đấu khép lại với chiến thắng 4-1 cho LAFC.