Không cho sinh viên vào lớp nếu ăn mặc phản cảm

Học viện Hàng không Việt Nam vừa ban hành quy định về trang phục, tác phong của người học năm học 2025-2026.

Theo đó, nội quy yêu cầu sinh viên mặc đồng phục vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuần theo đúng quy định. Các ngày còn lại trong tuần sinh viên mặc trang phục tự chọn đảm bảo lịch sự, kín đáo, đi giày hoặc dép có quai hậu.

Đồng phục của sinh viên tại Học viện Hàng không Việt Nam (Ảnh: T.H).

"Sinh viên mặc trang phục không đúng quy định, phản cảm, có tác phong không phù hợp sẽ không được vào khuôn viên học viện, không được vào lớp học”, nội quy nhấn mạnh.

Học viện Hàng không Việt Nam cũng nghiêm cấm người học hút thuốc lá trong khuôn viên

Ngoài ra, học viện yêu cầu người học phải đeo thẻ sinh viên khi ra vào học viện, nếu không sẽ không được phép ra vào trường. Giảng viên không cho người học vào lớp nếu không đeo thẻ sinh viên, trang phục phản cảm, không đúng quy định.

Quy định trên được thực hiện từ ngày 15/11.

Trước đó, một số trường đại học cũng đưa ra quy định cụ thể về trang phục của sinh viên.

Trường Đại học Y Hà Nội quy định sinh viên không được mặc quần, váy ngắn lộ đầu gối, cạp trễ hay quần jean rách; áo trễ cổ, sát nách, áo ngắn ngang thắt lưng quần; đi dép không có quai hậu; nhuộm tóc màu sặc sỡ, sáng màu. Quy định trên không chỉ áp dụng với sinh viên trong thời gian ở trường, mà cả ở các hoạt động khác ở bên ngoài, ví dụ bệnh viện, cơ sở thực hành.

Bên cạnh đó, Trường Đại học Y Hà Nội cũng quy định các trang phục trong những trường hợp nhất định tại phòng thí nghiệm, học giáo dục quốc phòng, tham gia hoạt động của các câu lạc bộ, quy định đồng phục khi sinh viên tham gia các sự kiện do trường tổ chức.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cũng nhắc lại quy định về độ dài váy, yêu cầu nữ sinh "không mặc váy quá ngắn"; nam sinh phải bỏ áo trong quần; giày dép có quai hậu và đeo thẻ sinh viên khi đến trường.

Ông Trần Thanh Thưởng, Trưởng Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, cho hay đây là quy định đã có từ lâu, được nhắc nhở thường xuyên nhằm xây dựng môi trường văn minh, phong cách chuẩn mực, lịch sự trong trường học, đồng thời, đảm bảo kỷ luật và tác phong chuyên nghiệp cho sinh viên.