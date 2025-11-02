Ba đối tượng chia sẻ hình ảnh cắt ghép nhạy cảm lên mạng xã hội

Ngày 2/11, Công an phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 đối tượng, với mức phạt 7,5 triệu đồng/người về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin, hình ảnh có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên mạng xã hội.

Các đối tượng gồm N.Q.V. (SN 1989), T.H.M. (SN 1990) và T.Đ.C. (SN 1989), đều trú tại Đà Nẵng.

Một trong 3 đối tượng đăng tin bịa đặt, xúc phạm người khác trên mạng bị xử phạt (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước đó, nhận được tin báo của người dân về việc một số đối tượng đăng tải, chia sẻ hình ảnh cắt ghép mang tính nhạy cảm, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác lên mạng xã hội, Công an phường Hội An Tây xác minh và xác định cả 3 đối tượng nêu trên đã thực hiện hành vi vi phạm và mời làm việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận do thiếu ý thức khi sử dụng mạng xã hội, đã dùng tài khoản Zalo cá nhân chia sẻ hình ảnh nhạy cảm lên các nhóm có nhiều thành viên tham gia.

Hành vi này đã gây dư luận tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến môi trường mạng, xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm người khác.

Công an phường Hội An Tây khẳng định vụ việc là bài học cảnh tỉnh cho những ai còn xem nhẹ việc đăng tải, chia sẻ nội dung không lành mạnh trên không gian mạng.