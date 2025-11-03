Hai anh em ở TPHCM đưa 12 người ra nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép

Ngày 3/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố Lê Văn Hỡi (SN 1976, ngụ xã Long Hải, chủ của 2 tàu cá BV-93169-TS, BV-93269-TS) và Lê Văn Âu (SN 1982, em ruột Hỡi) về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, theo Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Hỡi (áo đen) cùng em trai thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Kết quả điều tra xác định, ngày 3/4, Lê Văn Hỡi và Lê Văn Âu là thuyền trưởng, điều khiển hai tàu cá BV-93269-TS và BV-93169-TS đưa 12 ngư dân xuất bến tại cảng Tân Phước (xã Long Hải, TPHCM) đi đánh bắt hải sản.

Đến ngày 7/4, Hỡi chỉ đạo đưa hai tàu cập cảng Thọ Quang (Đà Nẵng) và tắt thiết bị giám sát hành trình của tàu. Đến ngày 9/4, Hỡi không làm thủ tục xuất bến mà rời cảng Thọ Quang, hành trình sang vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép.

Để đối phó với cơ quan chức năng, Hỡi ngắt nguồn cung cấp điện của thiết bị giám sát hành trình và thiết bị nhận dạng AIS (máy hải đồ) trên tàu cá. Ngày 12/5, khi đang đánh bắt trái phép trên vùng biển nước ngoài, tàu BV-93269-TS do Hỡi làm thuyền trưởng cùng 11 thuyền viên bị lực lượng chức năng nước sở tại bắt giữ, riêng tàu BV-93169-TS cùng 3 thuyền viên chạy thoát về vùng biển Việt Nam.

Sau khi bị cơ quan chức năng nước ngoài xử lý, tàu BV-93269-TS cùng 11 thuyền viên được phóng thích về Việt Nam, đồng thời thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng Việt Nam. Ngày 5/7, hai tàu cá cập cảng Cát Lở (phường Phước Thắng, TPHCM).

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an và UBND TPHCM về việc xử lý nghiêm các hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU), Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã khẩn trương triển khai các hoạt động điều tra. Chỉ trong 5 ngày sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án, đơn vị đã kết thúc điều tra, ban hành kết luận và chuyển hồ sơ sang VKSND TPHCM đề nghị truy tố.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã khởi tố 5 vụ án, 6 bị can liên quan đến các hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU). Tất cả các vụ án này đã được ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố, trong đó một số vụ đã được TAND xét xử lưu động.

Công an TPHCM khuyến cáo ngư dân tuân thủ nghiêm các quy định về IUU; mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.