"Nữ quái" lừa góp vốn đầu tư bất động sản, chiếm đoạt 17 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Bùi Thị Thanh Tuyến (SN 1985, trú phường Hoa Bình), để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Bùi Thị Thanh Tuyến lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt số tiền 17 tỷ đồng (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo của chị B.T.T.H. (SN 1991, trú tại phường Thống Nhất, Phú Thọ), tố cáo Bùi Thị Thanh Tuyến lừa đảo chiếm đoạt số tiền 202 triệu đồng.

Trong đơn chị H. nêu rõ, Tuyến kêu gọi chị góp vốn đầu tư bất động sản để mua chung, bán lại kiếm lời, cam kết chia lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Tuyến không thực hiện bất kỳ giao dịch mua bán nào mà chiếm đoạt để sử dụng cá nhân.

Cơ quan công an đã triệu tập Bùi Thị Thanh Tuyến đến làm việc, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Lực lượng chức năng xác định, từ tháng 5/2023 đến nay, bằng thủ đoạn gian dối, Tuyến đã chiếm đoạt tài sản của 12 người khác nhau. Tổng số tiền mà đối tượng huy động, chiếm đoạt lên tới khoảng 17 tỷ đồng.

Thủ đoạn của đối tượng tự xưng là người có nhiều mối quan hệ, có kinh nghiệm đầu tư và nguồn hàng bất động sản giá rẻ; đưa ra các dự án ảo, không có địa chỉ cụ thể, dụ dỗ người khác góp vốn với hứa hẹn lãi suất cao.

Ban đầu, Tuyến chi trả tiền lợi nhuận đúng hẹn để tạo lòng tin, sau đó tiếp tục mời gọi góp thêm vốn rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền của những người góp vốn.

Ngoài ra hành vi nêu trên, Tuyến còn giả mạo hồ sơ, giấy tờ đất đai để chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, đối tượng tự giới thiệu có khả năng làm nhanh các thủ tục đăng ký, chỉnh lý biến động giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên nhiều người nhẹ dạ đã giao cả giấy tờ gốc.

Sau khi nhận, Tuyến làm giả hợp đồng ủy quyền, giấy chuyển nhượng, đặt cọc... và sử dụng vào mục đích bất hợp pháp.