Công an triệu tập 4 thanh niên liên quan clip đi xe máy bằng chân

Sáng 3/11, Công an xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã triệu tập nhóm nam thanh niên liên quan đến clip đi xe máy bằng chân.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe máy là L.D.M.Q., chở theo N.Đ.Q., đều là học sinh lớp 12 tại một trung tâm giáo dục thường xuyên.

Nam sinh buông hai tay, lái xe bằng chân (Ảnh: Cắt từ clip).

Trong quá trình di chuyển, M.Q. lạng lách, đánh võng, buông cả hai tay và điều khiển xe bằng chân, còn người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm.

Toàn bộ hành vi này được hai thanh niên khác dùng điện thoại quay lại rồi đăng tải lên trang Facebook cá nhân. Cả bốn thanh niên cùng 17 tuổi và trú tại xã Lộc Hà.

Cơ quan công an đã lập hồ sơ xử lý, yêu cầu gỡ bỏ clip và viết cam kết không tái phạm.