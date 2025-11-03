Động thái của Hà Nội về trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Theo đó, Tổ trưởng tổ công tác là ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố. Tổ phó gồm ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc và ông Nguyễn Xuân Sáng, Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Tổ công tác sẽ chỉ đạo nghiên cứu, rà soát, đánh giá hiện trạng và triển khai công tác lập quy hoạch, đồng thời chỉ đạo lập đề xuất chủ trương đầu tư, dự án đầu tư tổng thể gồm các dự án thành phần độc lập.

Tổ công tác cũng chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch, đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Hà Nội sẽ phát triển quay mặt ra sông Hồng (Ảnh: Hữu Nghị).

Tổ công tác họp định kỳ 2 tuần 1 lần. Trường hợp cần thiết, Tổ trưởng tổ công tác có thể triệu tập họp đột xuất các thành viên liên quan theo nhóm chuyên đề.

Văn kiện Đại hội XVIII của TP Hà Nội xác định sông Hồng là trục xanh, biểu tượng phát triển mới. Đây là điểm nhấn đột phá và quan trọng nhất về quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị của thành phố thời gian tới.

Báo cáo chính trị XVIII xác định rõ việc phát triển đô thị hai bên sông Hồng, biến dòng sông thành trục cảnh quan trung tâm, mở ra một không gian phát triển mới, giàu tiềm năng về kinh tế, văn hóa, du lịch.

Báo cáo chính trị Đại hội XVIII cũng đặt ra mục tiêu cụ thể về việc hình thành các trung tâm tài chính, công nghệ số ở khu vực phía Bắc và Nam sông Hồng và nghiên cứu xây dựng Trung tâm thương mại tự do gắn với sân bay quốc tế.

Đây là những định hướng chiến lược nhằm nâng tầm vị thế kinh tế của Hà Nội trong khu vực.