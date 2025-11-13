Cảnh sát chuyển hàng trăm thùng đồ rời Mailisa Hà Nội sau 7 tiếng làm việc

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí ngày 13/11, có rất đông công an làm nhiệm vụ tại cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa (số 6 Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô, Hà Nội).

Sau khoảng 7 tiếng làm việc liên tục, đến 17h20 cùng ngày, một chiếc xe tải xuất hiện trước cửa thẩm mỹ viện. Sau đó dưới sự giám sát của công an, khoảng 10 nam thanh niên mặc đồng phục nhân viên thẩm mỹ viện Mailisa đã đưa hàng trăm thùng giấy chứa tài liệu, đồ vật lên xe tải.

Cảnh sát vận chuyển hàng trăm thùng tài liệu rời thẩm mỹ viện Mailisa

Việc vận chuyển các thùng giấy lên xe tải diễn ra nhanh chóng, cẩn trọng.

Vào sáng 13/11, công an đồng loạt xuất hiện tại các trụ sở thẩm mỹ viện Mailisa ở nhiều tỉnh thành như Hà Nội, TPHCM, Đắk Lắk, Cần Thơ, Nghệ An, Đà Nẵng, Nha Trang.

Cảnh sát phối hợp vận chuyển các thùng tài liệu, đồ vật lên xe tải.

Thẩm mỹ viện Mailisa được biết đến rộng rãi với các dịch vụ chăm sóc da, điều trị nám, tàn nhang và phun xăm thẩm mỹ, là một trong những thương hiệu thẩm mỹ có lượng khách hàng khá lớn tại Việt Nam. Tuy nhiên, thời gian gần đây, thẩm mỹ viện này vướng nhiều sai phạm trong hoạt động hành nghề bao gồm việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa có giấy phép và quảng cáo dịch vụ vượt phạm vi được cấp phép.

Tháng 1/2024, Sở Y tế TPHCM đã ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Mailisa số tiền 160 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong 18 tháng đối với lĩnh vực chăm sóc da. Sau đó, cơ sở đã tạm ngưng hoạt động để khắc phục và hoàn thiện hồ sơ pháp lý.

Với quy mô đầu tư lớn và thương hiệu từng có sức ảnh hưởng mạnh trong ngành làm đẹp, trường hợp của Mailisa là một ví dụ điển hình về yêu cầu siết chặt quản lý hoạt động thẩm mỹ, bảo đảm tuân thủ quy định y tế và quyền lợi của khách hàng.

Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung bên ngoài cơ sở Mailisa trên phố Nguyễn Khánh Toàn, ghi lại hình ảnh, quay phát trực tiếp lên mạng xã hội.

Quá trình làm nhiệm vụ, cảnh sát đã nhắc nhở người dân không được quay phim, chụp ảnh.

Trong chiều 13/11, một số người đến thẩm mỹ viện Mailisa để làm dịch vụ chăm sóc da nhưng khi đến nơi họ được thông báo cơ sở tạm dừng hoạt động.

"Tôi có lịch đến chăm sóc da vào chiều nay và đến đúng giờ như đã hẹn nhưng khi đến nơi cảnh sát không cho vào bên trong", một nữ khách đến thẩm mỹ viện Mailisa cơ sở số 6 Nguyễn Khánh Toàn tỏ vẻ bất ngờ nói.

Lúc 18h, xe tải thứ 3 xuất hiện trước thẩm mỹ viện Mailisa để phục vụ việc vận chuyển tài liệu.