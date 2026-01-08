Lý do tài xế dịch vụ, doanh nghiệp vận tải chọn VinFast Limo Green

Xóa tan định kiến “xe dịch vụ thường yếu, ồn, thiếu chắc chắn”

Theo reviewer (người đánh giá) Phùng Thế Trọng (kênh Xế Cộng), sở hữu mô-tơ điện công suất 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 280 Nm, mẫu MPV Limo Green mang lại khả năng tăng tốc mượt mà, dứt khoát ngay cả khi chở 7 người lớn và hành lý.

VinFast Limo Green phù hợp cho mục đích kinh doanh (Ảnh: VinFast).

“Xe tăng tốc lên 100 km/h rất nhẹ nhàng, chuyển làn ở dải tốc độ cao một cách chắc chắn. Hệ thống treo làm việc rất tốt hơn nhiều so với kỳ vọng”, anh Trọng đánh giá.

Thừa hưởng toàn bộ các ưu điểm của xe điện VinFast, theo reviewer Phùng Thế Trọng, Limo Green giải quyết những vấn đề trước đây các tài xế kinh doanh dịch vụ vận tải gặp phải khi lái những chiếc xe MPV ồn, có mùi xăng. Với mẫu MPV điện nhà VinFast, xe vận hành nhẹ nhàng, yên tĩnh, đem lại trải nghiệm tích cực cho cả tài xế và hành khách.

“Từ vô lăng, cách âm gầm cho đến độ êm ái của hệ thống treo đều được tối ưu hóa. Đi đường dài, chiếc xe này không gây mệt mỏi cho những người ngồi trong, đây là điểm cộng lớn cho anh em chạy dịch vụ đường trường”, anh Thế Trọng đánh giá.

Với trục cơ sở dài 2.840mm và cấu hình 7 chỗ ngồi thực dụng, Limo Green cung cấp không gian để chân thoải mái cho cả 3 hàng ghế. Hàng ghế thứ 2 được đánh giá cao bởi độ ngả lưng sâu, êm ái, giúp hành khách có thể chợp mắt trên những hành trình dài.

Trong một buổi lái thử VinFast Limo Green do kênh Mê Xe tổ chức gần đây, các tài xế tham gia đều chung nhận định về hoạt động hiệu quả của hệ thống điều hòa trên xe. “Điều hòa lạnh sâu và rất nhanh, tiếng quạt gió êm ru, không bị ù, tạo cảm giác dễ chịu ngay khi bước vào xe giữa trưa hè nắng gắt”, một tài xế tham gia lái thử nhận xét.

Bên cạnh đó, các tài xế cũng đánh giá cao những tiện nghi trên xe như màn hình cảm ứng 10.1 inch, cần số điện tử hiện đại, giúp nâng tầm hình ảnh của người tài xế trong mắt khách hàng.

Chi phí vận hành 0 đồng: Biên lợi nhuận tăng ngay từ ngày nhận xe

Nếu chất lượng xe là điều kiện cần, thì tối ưu chi phí chính là điều kiện đủ để Limo Green trở thành lựa chọn phù hợp cho các tài xế dịch vụ. Với chính sách miễn phí sạc pin tại các trạm V-Green đến hết 30/6/2027, tài xế sở hữu Limo Green gần như loại bỏ chi phí nhiên liệu trong hơn một năm đầu khai thác, từ đó giúp biên lợi nhuận khi khai thác dịch vụ cải thiện đáng kể.

VinFast Limo Green được nhiều tài xế đánh giá cao khả năng vận hành (Ảnh: VinFast).

Không chỉ có chi phí sử dụng tiết kiệm, chi phí sở hữu mẫu MPV phổ thông của năm 2025 còn trở nên hấp dẫn với loạt ưu đãi của VinFast. Limo Green đang được ưu đãi 6% trên giá trị xe trong khuôn khổ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai xanh”, kèm theo đó là chương trình bảo lãnh mua xe trả góp chỉ với 0 đồng vốn đối ứng và lãi suất ưu đãi. Nếu tính cả chính sách miễn lệ phí trước bạ theo quy định chung, mức giá lăn bánh cho mẫu MPV này chỉ còn khoảng 700 triệu đồng.

“Mua xe này về chỉ việc chạy, lại được hãng bảo hành tới 7 năm và pin 8 năm, giá bán hiện nay cũng rất hợp lý”, anh Hạnh, tài xế xe công nghệ tại Hà Nội chia sẻ.

Ngoài ra, hạ tầng trạm sạc phủ khắp tỉnh thành với hơn 150.000 cổng sạc và hệ thống xưởng dịch vụ lớn nhất cả nước cũng làm tăng thêm sự tiện lợi và giúp các tài xế dịch vụ yên tâm.

Mạnh mẽ, êm ái, rộng rãi và tiết kiệm, VinFast Limo Green là khoản đầu tư đáng cân nhắc cho mục đích kinh doanh dịch vụ. Nhờ những ưu điểm vượt trội, Limo Green đã đạt doanh số gần 10.000 xe bán ra trong tháng 11 và lũy kế hơn 16.000 xe chỉ sau 4 tháng mở bán.