Mailisa từng gây chú ý với dàn siêu xe vượt đèn đỏ ở Đà Nẵng

Ngày 13/11, công an đã đồng loạt xuất hiện tại nhiều cơ sở của thẩm mỹ viện Mailisa ở nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, Nghệ An, Đắk Lắk, Khánh Hòa, TPHCM, Cần Thơ.

Tại chi nhánh thẩm mỹ viện này ở số 97-99 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Đà Nẵng, cũng xuất hiện lực lượng công an vào trưa cùng ngày. Một số khách đến cơ sở làm đẹp nhưng được lực lượng chức năng mời đi.

Lực lượng công an có mặt tại trụ sở Mailisa Đà Nẵng ngày 13/11 (Ảnh: Hoài Sơn).

Liên quan đến chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa tại Đà Nẵng, cơ sở này từng gây chú ý khi liên quan vụ đoàn siêu xe vượt đèn đỏ vào tháng 3.

Thời điểm đó, một video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khoảng 9 xe trong đoàn siêu xe mang hình ảnh gắn với thẩm mỹ viện Mailisa ngang nhiên vượt đèn đỏ tại nút giao Nguyễn Văn Linh - Phan Châu Trinh (Đà Nẵng).

Trong tài khoản Tiktok của thẩm mỹ viện Mailisa cũng có video đăng tải thể hiện đoàn xe có liên quan đến cơ sở này.

Ngay sau vụ việc, đại diện thẩm mỹ viện Mailisa đã có video đăng trên mạng xã hội thừa nhận sai sót và cho biết đây là “tình huống không mong muốn” xảy ra trong quá trình di chuyển của đoàn xe tại sự kiện của đơn vị.

Người đại diện giải thích rằng các tài xế đi sau do quá tập trung vào việc lái và di chuyển theo xe phía trước đã không kịp quan sát tín hiệu đèn giao thông, dẫn đến việc vượt đèn đỏ.

Đoàn siêu xe đỗ trên đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Đà Nẵng sáng 17/3 (Ảnh: Hoài Sơn).

Ngày 17/3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã làm việc với chủ đoàn siêu xe, xác định 11 phương tiện (gồm 10 ô tô và 1 mô tô ba bánh) vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Sau khi được cơ quan chức năng giải thích, chủ dàn siêu xe đã thừa nhận vi phạm của các tài xế khi điều khiển phương tiện vượt đèn đỏ và gửi lời xin lỗi đến người dân thành phố Đà Nẵng vì phải chứng kiến những hành động không đẹp.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã lập biên bản đối với 11 trường hợp ô tô, mô tô vi phạm, với tổng số tiền 167 triệu đồng; tạm giữ trên môi trường điện tử 2 giấy phép lái xe, tạm giữ 9 giấy phép lái xe bản cứng của tài xế.

Thẩm mỹ viện Mailisa được biết đến rộng rãi với các dịch vụ chăm sóc da, điều trị nám, tàn nhang và phun xăm thẩm mỹ. Mailisa từng là một trong những thương hiệu thẩm mỹ có lượng khách hàng lớn tại Việt Nam.