TPHCM rà soát công nhân toàn thành phố để hỗ trợ tiền gửi trẻ

Công nhân khó tìm được trường giữ trẻ phù hợp với điều kiện làm việc tăng ca nhiều với mức giá phù hợp (Ảnh minh họa: Hạ Di).

UBND TPHCM vừa ban hành công văn chỉ đạo UBND các phường, xã, đặc khu và các đơn vị liên quan rà soát, xác định những nơi có nhiều lao động.

Thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, tham mưu UBND Thành phố ban hành văn bản xác định “nơi có nhiều lao động” trước ngày 30/1.

Tiêu chí xác định “nơi có nhiều lao động” được quy định tại Điều 75 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP như sau:

Để thực hiện việc này, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và công nghiệp Thành phố, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và Sở Công Thương được giao nhiệm vụ phối hợp với Bảo hiểm xã hội Thành phố xác định tại các khu công nghiệp, khu chế xuất...

Công an Thành phố phối hợp với UBND cấp xã xác định các khu vực thuộc địa bàn dân cư.

Sau khi có danh sách cụ thể những “nơi có nhiều lao động”, UBND các xã, phường, đặc khu sẽ triển khai chính sách hỗ trợ con của người lao động làm việc tại những địa bàn này đang trong độ tuổi học mầm non.

Chính sách này được HĐND TPHCM ban hành tại Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐND ngày 28/8/2025.

Theo đó, các địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động được hưởng chính sách phát triển giáo dục mầm non với các ưu đãi như sau:

Trước đó, tại một cuộc họp về tình hình lao động vào tháng 9/2025, nhiều phường tại TPHCM phản ánh tình trạng lao động các tỉnh “bỏ phố về quê” ngày càng nhiều.

Một trong những nguyên nhân chính khiến lao động nhập cư rời thành phố là do áp lực tìm kiếm nơi học, gửi trẻ phù hợp cho con quá khó khăn.