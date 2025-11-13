Mailisa Hà Nội đóng cửa, cảnh sát làm việc liên tục gần 5 tiếng

Khoảng 10h30 ngày 13/11, cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa tại Hà Nội (số 6 Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô) xuất hiện nhiều cảnh sát tới làm việc. Hoạt động nghiệp vụ này được triển khai đồng thời tại nhiều chi nhánh khác của Mailisa, như ở TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Nha Trang, Nghệ An, Đắk Lắk...

Thẩm mỹ viện Mailisa số 6 Nguyễn Khánh Toàn, TP Hà Nội trưa ngày 13/11 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Buổi làm việc kéo dài từ sáng tới chiều. Trưa 13/11, hàng chục suất cơm hộp được chuyển vào bên trong thẩm mỹ viện Mailisa. Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, đến khoảng 14h30, cảnh sát vẫn chưa rời khỏi cơ sở thẩm mỹ này.

Các cửa cuốn phía mặt tiền của thẩm mỹ viện được hạ xuống gần hết. Khách hàng tới làm dịch vụ được công an yêu cầu ra về.

Cảnh sát trực trước cửa cơ sở (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trong khi đó, tại TPHCM, sau khi hoàn tất việc khám xét tại trụ sở 86-88-92 Huỳnh Văn Bánh (quận Phú Nhuận trước đây, nay là TPHCM), phóng viên Dân trí ghi nhận được khoảng 100 cảnh sát xuất hiện tại biệt phủ của bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở khu dân cư Thới An, quận 12 cũ, TPHCM.

Từ sáng, nhiều xe chở cảnh sát đã đến khu vực này. Lực lượng cảnh sát cơ động và bảo vệ dân phố phong tỏa xung quanh, đảm bảo an ninh trật tự để lực lượng chức năng vào bên trong làm việc.

Người dân cũng cho biết, căn biệt phủ rộng khoảng 4.000m², vợ chồng bà Phan Thị Mai (SN 1975, chủ thẩm mỹ Mailisa) thường xuyên có mặt tại đây. Công trình gồm nhiều dãy nhà, sử dụng gỗ quý, phong cách Á Đông, hồ cá Koi, sân vườn kỳ công và lộng lẫy.