3 cuộc thương lượng trước thời điểm giải cứu bé gái 9 tuổi khỏi kẻ ngáo đá

Sáng 27/3, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ Phan Văn Tuấn (42 tuổi, quê Hải Phòng), giải cứu an toàn bé gái Tr. (9 tuổi, ở phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) bị Tuấn bắt giữ làm con tin suốt hơn 4 giờ đồng hồ.

Vụ việc xảy ra tại cửa hàng làm bánh mì trên quốc lộ 17, đoạn qua phường Phượng Mao.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Hải Nam).

Cuộc thương lượng đầu tiên

"Khoảng hơn 3h, nó (Tuấn - PV) đi xe máy dừng trước cửa hàng, rồi cứ thế ngồi ghế trước cửa, dáng đi lảo đảo", chị Nguyễn Thị Oanh (40 tuổi, bác ruột cháu Tr.) kể lại.

Khi đó, chị Oanh đang cùng mọi người làm bánh để chuẩn bị bán buổi sáng. Ngồi một lúc, Tuấn bất ngờ lẻn vào trong nhà và để lộ ra 2 con dao thái thịt. Lúc này, mọi người trong gia đình tá hỏa, một người đàn ông dùng gậy để đánh, đuổi Tuấn ra khỏi nhà nhưng thất bại.

Chị Oanh kể, Tuấn đi lên tầng 2, nơi bé Tr. đang ngủ một mình, rồi khống chế bé gái, đứng ở cầu thang.

"Tôi lấy tiền ở quầy bánh bên ngoài, nói với nó là cứ lấy tiền đi, tha cho cháu, cháu không biết gì đâu. Nhưng nó không chịu, cứ kề con dao vào cổ cháu tôi. Cả nhà lúc đó quá hoảng sợ. Tôi liền gọi Công an phường Phượng Mao", chị Oanh nói.

Cuộc thương lượng đầu tiên giữa gia đình nạn nhân và kẻ bắt cóc diễn ra tại cầu thang (Ảnh: Hải Nam).

Sau đó, Tuấn kéo Tr. lên tầng 2, khóa trái cửa rồi giữ bé gái trong phòng, có thời điểm đưa nạn nhân lên trên mái nhà.

Nhận tin báo khoảng lúc 4h, Công an phường Phượng Mao lập tức báo cáo Công an tỉnh Bắc Ninh. Ngay lập tức, lực lượng Cảnh sát cơ động, hình sự... xuống hiện trường, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Từ thời điểm lực lượng chức năng đến nơi, chị Oanh và toàn bộ những người trong nhà được yêu cầu rời hiện trường. Cuộc thương lượng giờ chỉ có cảnh sát và Phan Văn Tuấn.

Theo hình ảnh được hàng xóm quay lại, lúc cháu Tr. bị Tuấn đưa lên mái nhà, bé gái từng có một lần cố gắng chạy thoát. Khi đó, lợi dụng Tuấn mất cảnh giác, cháu Tr. liền vùng lên chạy từ nóc nhà xuống, nhưng lập tức bị Tuấn giữ lại trong tiếng thét thất thanh.

Đối tượng vật ngã bé gái, dùng dao đe dọa, chém mạnh xuống mái nhà, hỏi: "Có trốn nữa không?".

Cháu Tr. vừa khóc vừa nói: "Cháu xin lỗi, cháu không chạy nữa".

Hơn 4 tiếng căng thẳng tột độ

Thượng tá Phạm Văn Ngư, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh, chia sẻ đây là vụ việc rất nghiêm trọng, đối tượng gây án trong tình trạng ngáo đá, phê ma túy; nạn nhân là trẻ nhỏ.

Khi bắt giữ cháu Tr., Tuấn yêu cầu lực lượng chức năng cung cấp xe máy và tiền để hắn bỏ trốn.

Cuộc thương lượng thứ 2 diễn ra trong suốt hơn 4 giờ đồng hồ. Với con tin trong tay, Tuấn dường như manh động hơn. Thượng tá Ngư cho biết quá trình đàm phán, Tuấn luôn luôn kề dao vào cổ bé gái.

Khoảng 8h, tổ công tác tại hiện trường chấp thuận yêu sách của đối tượng, cung cấp xe máy và tiền cho Tuấn.

Tuấn khi bắt giữ cháu Tr. trên mái nhà (Ảnh: CAND).

Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Bắc Ninh tiết lộ, hành động này của lực lượng chức năng nhằm "dịch chuyển" Tuấn và nạn nhân từ tầng 2 ngôi nhà xuống dưới, từ đó tìm kiếm sơ hở để khống chế.

Theo chị Oanh, khi Tuấn dẫn cháu Tr. xuống khu vực hè trước nhà, bé gái hoàn toàn bình tĩnh, không khóc lóc và ngoan ngoãn nghe theo đối tượng.

Lúc này, cuộc thương lượng thứ 3 bắt đầu. Chị Oanh kể, khoảng 2-3 cảnh sát mặc thường phục trò chuyện với Tuấn để đánh lạc hướng đối tượng. Trong khi đó, chiếc xe máy đã được dựng ở hè đường, cắm sẵn chìa khóa.

Đúng như kế hoạch, khi định tiến tới chiếc xe, Tuấn mất cảnh giác, con dao không còn kề cổ bé Tr.. Ngay lúc đó, một chiến sĩ cảnh sát cơ động ập tới từ phía sau, khóa tay Tuấn. Cùng lúc, hàng chục cảnh sát khác lao tới từ khắp nơi, khống chế đối tượng, tách nạn nhân ra an toàn.

Theo Thượng tá Ngư, sau khi bắt giữ Tuấn, lực lượng chức năng đã tiến hành xét nghiệm và kết quả cho thấy đối tượng dương tính với ma túy.

Cháu bé rất dũng cảm và thông minh

"Cháu sợ, từ lúc đó đến giờ chả nói năng gì", chị Oanh nói với phóng viên Dân trí, khi sự việc đã trôi qua được khoảng 5 giờ đồng hồ.

Gia đình cho biết, bé Tr. cuối cùng đã được giải cứu an toàn, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất. Chị Oanh cho rằng cháu Tr. dù còn nhỏ tuổi nhưng đã rất dũng cảm, khôn ngoan, thông minh, xử lý bình tĩnh trong suốt thời gian bị bắt giữ.

Bên cạnh đó, công tác nghiệp vụ của lực lượng chức năng được tiến hành nhanh chóng, phù hợp, nên kết quả giải cứu cháu Tr. tốt đẹp.

Tuấn khi bị bắt giữ (Ảnh: T.Đ.).

Chia sẻ về hoàn cảnh của cháu gái, chị Oanh cho biết Tr. sống tại nhà ông bà nội (nơi xảy ra vụ việc). Bố mẹ Tr. đã ly hôn và đều đã đi bước nữa; hàng ngày Tr. được ông bà và các bác chăm nom, nuôi dưỡng.

Khi phóng viên Dân trí có mặt tại nhà của Tr., chị My (mẹ Tr.) cũng đang ở cạnh con gái.

Chị My kể, trước khi biết vụ việc, chị đang ở Ninh Bình. Khi con gái bị bắt giữ, chị không được ai báo tin nhưng người mẹ đã cảm thấy trong lòng bất an, trằn trọc mãi không ngủ được.

Đến sáng 27/3, khi thức dậy, chị My vội cầm điện thoại định gọi hỏi về con gái, nhưng ngay lúc đó, hình ảnh con gái chị với ánh mắt hoảng loạn, la hét bị kẻ lạ mặt khống chế, lưỡi dao kề sát vào cổ, tràn ngập mạng xã hội.

"Tôi bàng hoàng, ngồi sụp xuống đất và khóc", chị My nhớ lại. Ngay sau đó, người mẹ di chuyển về Bắc Ninh. Suốt quãng đường hơn 100km, chị ngồi bất động trên xe, nước mắt không ngừng rơi.

Khi tới nơi, chị My như được giải thoát khi thấy con gái mình đã bình an và đang say giấc trong vòng tay những người thân.