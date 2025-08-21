Người đàn ông khốn khổ vật lộn mưu sinh nuôi vợ tâm thần và 2 con thơ

Người đàn ông vật lộn mưu sinh nuôi vợ tâm thần và 2 con thơ (Video: Thùy Hương).

Vợ hóa điên, nhà đổ nát, 2 con thơ sống trong nỗi bất an

Người dân trong bản Pá Lạn (xã Mường Lạn, tỉnh Điện Biên) ai cũng xót xa trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình anh Lường Văn Hương (SN 1988). Vợ anh mắc bệnh tâm thần phân liệt dạng nặng, 2 con còn nhỏ dại, ngôi nhà dột nát đã đổ sập, cả nhà phải ở nhờ trong lán tạm của hàng xóm.

Vợ tâm thần, con thơ dại, nhà sập, gánh nặng gia đình dồn lên đôi vai anh Hương (Ảnh: Tùng Dương).

Anh Hương kể, sau khi sinh con, vợ anh là chị Lò Thị Vui (SN 1990) bỗng phát bệnh tâm thần. Chị Vui không thể tự chăm sóc bản thân, hay nói cười vô thức, đi lang thang khắp bản, đập phá đồ đạc, thậm chí từng đốt quần áo trong cơn hoảng loạn.

“Có lần đang nấu cơm, vợ tôi bỗng lên cơn, quăng nồi, đập bát, lục hết đồ ra đốt sạch. Tôi chạy tới giữ thì vợ la hét, xô tôi ngã…”, anh Hương kể, ánh mắt mệt mỏi.

Chị Vui phát bệnh tâm thần phân liệt dạng nặng sau sinh, thường xuyên đập phá và nói nhảm (Ảnh: Tùng Dương).

Chị Vui đã nhiều lần được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Điện Biên, nhưng bệnh chỉ thuyên giảm tạm thời rồi lại tái phát. Giấy ra viện gần nhất (ngày 22/7) ghi rõ: “Tâm thần phân liệt”.

Hai con trai của anh chị Vui là Lường Văn Tuyết (SN 2009) và Lường Văn Khôi (SN 2013) phải sống trong nỗi bất an thường trực.

“Mỗi lần mẹ lên cơn, chúng cháu sợ lắm. Bố đi làm vắng, cháu chỉ biết chạy sang ông ngoại cầu cứu, vì mẹ chỉ sợ ông”, bé Khôi lí nhí kể, ánh mắt vẫn lộ vẻ hoang mang.

4 người sống lay lắt trong lán tạm không cửa sổ, không nhà vệ sinh

Gia đình anh Hương từng có một căn nhà sàn dựng bằng gỗ và tre nứa. Sau thời gian dài không được tu sửa, ngôi nhà xuống cấp, lại nằm trong khu vực sạt lở nên năm ngoái anh buộc phải tháo dỡ. Cả gia đình 4 người phải tới ở nhờ trong căn lán tôn của hàng xóm.

Căn lán rộng khoảng 27m², không có nhà vệ sinh, không cửa sổ, mái và vách được ghép từ những tấm tôn cũ. Mỗi khi trời nắng to, căn lán nóng hầm hập như cái “lò hấp” khiến chị Vui dễ phát bệnh hơn. Tháng 7 vừa rồi, bệnh trở nặng khiến chị phải nằm viện điều trị gần 1 tháng.

Lán tạm không cửa sổ, không nhà vệ sinh, được chắp vá từ những tấm tôn cũ (Ảnh: Tùng Dương).

Bên trong căn lán tạm bợ, tài sản đáng giá nhất có lẽ là bộ bàn ghế cũ, 3 chiếc giường ọp ẹp, vài cái chăn rách; còn lại là những tiếng thở dài và ánh mắt trẻ thơ đầy lo âu.

Mỗi tháng, chị Vui được nhận 750.000 đồng trợ cấp dành cho người khuyết tật nặng. Số tiền ấy cũng chỉ đủ mua các loại thuốc ngoài danh mục Bảo hiểm y tế để duy trì tình trạng ổn định của bệnh.

“Tôi không dám đi làm xa, vì lúc nào cũng thấp thỏm lo vợ phát bệnh, các con không biết xoay xở thế nào. Nhưng quanh bản việc làm cũng ít. Mỗi ngày công phụ hồ, vác cát, bốc gạch thuê được 150.000 - 200.000 đồng, đủ tiền ăn là may. Thuốc men, viện phí của vợ thì chủ yếu tôi đi vay mượn”, anh Hương chia sẻ.

Ước mơ có một mái nhà lành lặn, một chiếc quạt mát cho vợ dịu cơn tâm thần, một góc bàn cho các con học bài... tưởng chừng nhỏ bé, nhưng với anh Hương lại quá đỗi xa vời.

“Mười mấy năm nay, tôi chỉ mong có được ngôi nhà kiên cố, đủ che mưa che nắng cho vợ con và có chút tiền để chữa bệnh cho vợ. Ở nhờ mãi nhà người ta cũng không tiện. Tôi không biết mình còn cáng đáng được đến bao giờ...”, anh Hương cúi mặt, giọng nặng trĩu bế tắc.

Tuổi thơ của bé Khôi là những tháng ngày sống bên người mẹ lúc tỉnh lúc mê (Ảnh: Tùng Dương).

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình anh Hương, ông Lường Văn Sết, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Mường Lạn cho biết:

“Gia đình anh Hương thuộc diện đặc biệt khó khăn. Vợ anh bị bệnh tâm thần nặng, 2 con còn nhỏ, nhà đã sập, hiện phải ở nhờ trong điều kiện rất tạm bợ. Địa phương rất mong bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ gia đình có chỗ ở ổn định, có điều kiện chữa bệnh cho chị Vui”.

Những ngày đầu tháng 8, trời Điện Biên mưa xối xả, căn lán nhỏ dột nát lọt thỏm giữa mênh mông núi rừng. Chúng tôi rời đi mà lòng trĩu nặng khi nghĩ đến gia cảnh 4 người không có lấy một chốn dung thân, về tương lai mịt mờ của anh em cậu bé Khôi.

Ảnh: Tùng Dương

Video: Thùy Hương Nguyễn