Vụ chém 3 người ở chợ hoa quả Hải Phòng: Nạn nhân đều là đồng nghiệp cũ

Ngày 18/8, Công an phường Hồng Bàng (TP Hải Phòng) cho biết đã bắt giữ Đỗ Anh Tú (SN 1996, trú phường Gia Viên, Hải Phòng), nghi phạm chém liên tiếp 3 người tại chợ hoa quả trên địa bàn.

Hình ảnh nghi phạm tấn công các nạn nhân (Ảnh: Cắt từ clip).

Sáng 17/8, công an nhận tin báo một đối tượng cầm dao xông vào nhà số 15 lô 35 Đoàn Kết, phường Hồng Bàng, truy sát ba người. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, khống chế và bắt giữ Tú.

Ba nạn nhân là anh H.Đ.H. (SN 1999, trú tỉnh Phú Thọ), anh N.A.V. (SN 1996, trú phường An Biên, Hải Phòng) và chị V.T.K.A. (SN 1995, trú xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng), đều bị đa chấn thương, đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Tại cơ quan công an, Tú khai các nạn nhân đều là đồng nghiệp cũ. Do mâu thuẫn cá nhân, anh ta mang dao đến chợ hoa quả, bất ngờ tấn công khi cả ba đang ngồi làm việc.

Công an phường Hồng Bàng đang tạm giữ Đỗ Anh Tú để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.