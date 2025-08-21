Chuyện tình chàng lính dù và nàng du kích ở sự kiện A80 hút triệu lượt xem

Chung nhiệm vụ, cùng tình yêu nước

Nguyễn Lê Trúc Nghi (dân quân tự vệ ở TPHCM, Khối nữ du kích miền Nam) và Hồ Văn Quyến (chiến sĩ Sư đoàn 5 Tây Ninh, Khối chiến sĩ Đặc nhiệm dù) gặp nhau lần đầu khi thực hiện nhiệm vụ A50 - cùng tham gia luyện tập cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước.

Lần đầu gặp nhau, Trúc Nghi và Quyến chỉ xem nhau như đồng đội, chung tinh thần yêu nước, cùng thực hiện nhiệm vụ. Họ trò chuyện vài câu rồi tạm biệt sau buổi lễ.

Trúc Nghi và Văn Quyến trong vài phút gặp gỡ hiếm hoi trên thao trường (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tuy nhiên, khi cùng đến tập trung tại Hà Nội để tập luyện cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tình cảm giữa hai người dần nảy nở. Họ hẹn gặp nhau vào những buổi hợp luyện rồi dần dà cả hai quyết định xác định mối quan hệ hẹn hò.

Khoảng cách, cường độ tập luyện và đặc thù quân ngũ khiến họ phải liên lạc từ xa. Điện thoại hạn chế, thời gian riêng tư ít ỏi, nên mỗi lần gặp nhau, dù chỉ 5-10 phút trong giờ giải lao, đều trở thành khoảnh khắc quý giá với Trúc Nghi và Văn Quyến.

“Đáng nhớ nhất là cuối buổi tập gần đây, dù không có thời gian gặp nhau vì tập trung theo lệnh chỉ huy, bạn trai vẫn xin phép chạy thật nhanh đến ôm tạm biệt tôi trước khi lên xe trở về đơn vị. Cái ôm ngắn nhưng thể hiện được sự nhớ mong của cả hai sau những ngày tập luyện vất vả", Trúc Nghi kể.

Trong mắt Trúc Nghi, bạn trai là hình mẫu vừa mạnh mẽ, nghiêm túc trong nhiệm vụ, vừa dịu dàng, chu đáo trong tình cảm. “Dù tay chai sần, da sạm đi vì nắng gió, bạn ấy luôn lo lắng cho tôi, từ ánh nhìn đến những hành động nhỏ. Đó chính là nguồn động lực để tôi vượt qua chính bản thân mình”, cô nói.

Lần thứ hai được cùng góp mặt trong một sự kiện lớn của đất nước khiến cả hai vô cùng tự hào (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Được cấp trên và đồng đội "đẩy thuyền"

Yêu một quân nhân đồng nghĩa với việc phải vượt qua nhiều thử thách, đặc biệt là khoảng cách. Tuy nhiên, Trúc Nghi không coi đó là thiệt thòi mà cảm thấy tự hào.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, cô nói: “Tôi tự hào vì người yêu của mình đang thực hiện nghĩa vụ với đất nước. Tình yêu này không cầu kỳ, chỉ đơn thuần mà hạnh phúc lạ thường. Dù đôi lúc tủi thân hay giận hờn, nghĩ đến những khó khăn mà cả hai đang đối mặt, chúng tôi lại thấy thương nhau hơn”.

Khi cùng tham gia đội hình A80, cả hai vừa nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, vừa sát cánh bên nhau, tận hưởng niềm vinh dự khi tham gia diễu binh trên Quảng trường Ba Đình.

Khi biết chuyện Trúc Nghi và Văn Quyến hẹn hò, đồng đội trong khối đều trêu: “Tập cho tốt, đi cho đẹp, thì cho gặp nhau 5 phút nhé”.

Trong khi đó, người hướng dẫn lẫn thủ trưởng đơn vị luôn tạo điều kiện để cả hai gặp nhau, dù chỉ vài phút trên thao trường. Chính sự ủng hộ này khiến Trúc Nghi và Văn Quyến càng trân trọng mối quan hệ, coi nhau vừa là đồng đội, vừa là tri kỷ.

Khoảnh khắc khiến cộng đồng mạng chú ý nhất là đoạn clip được quay trong một buổi tổng hợp luyện tại Miếu Môn (Hà Nội).

Sau khi dầm mưa luyện tập, cả hai được thủ trưởng cho phép gặp nhau trước khi các khối lên xe về đơn vị. Thậm chí, ông còn dắt tay cả hai ra chỗ trống, hướng dẫn tạo dáng để chụp ảnh kỷ niệm, trong khi đồng đội xung quanh hò hét cổ vũ.

Sau đó, Văn Quyến còn cẩn thận dắt Trúc Nghi về đúng hàng ngũ của mình rồi mới quay lại vị trí.

Chuyện tình cặp chiến sĩ tại A80 gây sốt mạng xã hội (Video: Nhân vật cung cấp).

Đoạn clip đạt hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội và được nhiều hội nhóm chia sẻ, thu hút nhiều bình luận tích cực.

Một dân mạng chia sẻ: "Sau này kể với các con, bố mẹ gặp nhau tại sự kiện A50. Có thể nói là "sĩ cả đời". Chúc cả hai luôn hạnh phúc". Một người khác hóm hỉnh bình luận: "Mời cả đoàn nhà mình ra nhà hàng tiệc cưới luôn ạ".

Một nữ chiến sĩ cũng chia sẻ kỷ niệm của bản thân: "Vợ chồng mình quen nhau từ sự kiện A70 năm 2015, giờ đã về chung một nhà được 8 năm rồi".